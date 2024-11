DIRETTA RENATE TRENTO, IN PALIO LA PERMANENZA NELLA ZONA PLAYOFF

Il sabato pomeriggio della diciassettesima giornata del Girone A di Serie C continua con la diretta Renate Trento in campo alle 17,30 del 30 novembre 2024. La sfida è tra due squadre che si contendono la zona playoff e puntano a finire questo campionato nella parte alta della classifica. I padroni di casa del Renate sono a quota 24 si trovano al nono posto in classifica dopo aver vinto nell’ultima partita in casa della Triestina. Quarto a 29 punti, invece, il Trento di Tabbiani che non perde da agosto e vuole continuare la sua striscia positiva anche contro il Renate.

DIRETTA RENATE TRENTO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Renate Trento, come tutta la Serie C, sarà disponibile in esclusiva su Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire questa partita con la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni.

RENATE TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni della partita andando ad approfondire le possibili scelte dei due allenatori. Il Renate di Foschi andrà in campo con la difesa a tre composta da Auriletto, Pelizzari e Spedalieri. Sugli esterni agiranno Riviera e Di Nolfo a sostengo dei due attaccanti che saranno Bocalon e Siega.

Sarà 4-3-3, invece, per il Trento di Tabbiani che non avrà a disposizione lo squalificato Disanto per squalifica e Anastasia per infortunio e verranno sostituiti da Ghillani e Sangalli per formare il tridente con Di Carmine. Aucelli sarà il mediano con Peralta e Giannotti ai suoi lati chiamati a fare la doppia fase.