DIRETTA TURCHIA OLANDA/ Video streaming tv: il precedente agli Europei 2 anni fa

DIRETTA TURCHIA OLANDA: IL PRECEDENTE

In avvicinamento alla diretta di Turchia Olanda, possiamo andare a ricordare il precedente legato alla finale per il terzo posto negli Europei 2021 di volley femminile. Torniamo a due anni fa, rassegna continentale che aveva avuto la sua conclusione ad Ankara: dopo aver battuto la Croazia al tie break, la Turchia si era presentata ai quarti contro un’Olanda qualificatasi grazie al 3-0 sulla Grecia. Si giocava alla Ankara Arena, e sfruttando anche il fattore campo la nazionale turca aveva dominato: era finita 3-0 con i parziali di 25-20, 25-22, 25-20. La nazionale dei Paesi Bassi dunque era stata eliminata, non riuscendo a confermare le due finali consecutive giocate nelle edizioni precedenti.

All’ultimo atto ci era invece arrivata la Turchia, che aveva battuto 3-1 la Polonia; purtroppo però in finale aspettava la Serbia, che si era imposta al quinto set (15-13) in una partita meravigliosa. La Turchia come abbiamo visto non ha saputo vendicare quella sconfitta e, nella semifinale di ieri, ha perso ancora una volta contro la nazionale balcanica; ora però potrebbe comunque salire sul podio degli Europei volley per la seconda edizione consecutiva, e non sarebbe affatto un cattivo risultato per Giovanni Guidetti… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TURCHIA OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Turchia Olanda non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia i match degli Europei 2021 di volley femminile sono andati in onda su DAZN, la piattaforma riservata ai suoi abbonati che fornirà anche la finale per il terzo posto. Per avere accesso alle immagini, che saranno in diretta streaming video, dovrete dunque sottoscrivere un abbonamento al servizio e poi utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure servirvi di una smart tv che sia dotata di una connessione a internet.

TURCHIA OLANDA: SI GIOCA PER IL BRONZO!

Turchia Olanda, in diretta dalla Stark Arena di Belgrado, si gioca alle ore 17:00 di sabato 4 settembre: è la finale per il terzo posto agli Europei 2021 di volley femminile. Naturalmente noi italiani aspettiamo la partita che arriverà in serata, ma sarebbe sbagliato snobbare quella in cui le due nazionali si giocano il bronzo: potenzialmente infatti sarà un grande spettacolo, perché si affrontano due squadre che fanno parte dell’élite della pallavolo continentale.

La Turchia, tanto per gradire, ha dato filo da torcere alla Serbia campione di tutto in semifinale, e con qualche pallone più fortunato avrebbe potuto fare il colpo grosso; l’Olanda ha comunque giocato due finali europee in epoca recente e, pur sconfitta abbastanza nettamente dall’Italia nella partita di ieri, ha dato prova di essere nazionale in crescita costante. Vedremo quello che succederà nella diretta di Turchia Olanda, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare un rapido approfondimento sui temi portanti della sfida.

DIRETTA TURCHIA OLANDA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo detto Turchia Olanda è una partita da osservare con attenzione: due anni fa queste nazionali si erano incrociate ai quarti, le turche avevano dominato con un 3-0 che le aveva portate in semifinale e poi all’ultimo atto, in cui erano state sconfitte dalla Serbia. Basterebbe questo dato a dirci quanto la nazionale turca sia da temere, anche se poi a livello di grandi vittorie non ne troviamo nel palmarès; anche per questo è stato chiamato in panchina Giovanni Guidetti, dunque ci sarà un po’ di Italia anche nella finale che precede quella in cui le azzurre si giocheranno la medaglia d’oro.

Dall’altra parte abbiamo un’Olanda che gli Europei di volley femminile li ha vinti 26 anni fa: è passato parecchio tempo, ma come abbiamo detto nel 2015 e 2017 questa nazionale ha saputo raggiungere la finale per il titolo continentale, ritrovando un vigore e una competitività che sono stati confermati nel 2018, quando ai Mondiali le orange hanno sfiorato il podio con il quarto posto. Dunque una sfida che parte sui binari dell’incertezza, perché è davvero complicato dire a bocce ferme chi vincerà la medaglia di bronzo; lasceremo quindi che sia il campo a darci il suo insindacabile responso…



