DIRETTA/ Ucraina Irlanda video streaming tv: all’andata fu un blitz dei gialloblu

La diretta di Ucraina Irlanda ci presenta la prima partita di sempre che si gioca in casa della nazionale dell’Est Europa: in occasione del match di andata, in questo girone di Nations League, avevamo già ricordato come si trattasse di un inedito assoluto, perché mai queste due nazionali si erano affrontate in un contesto ufficiale. Abbiamo dovuto aspettare la terza edizione della Nations League, e c’è stato anche il rischio che il doppio confronto saltasse vista la situazione che in questo momento c’è in Ucraina. Infatti, anche la partita di questa sera tecnicamente non sarà in questo Paese.

Formalmente e ufficialmente l’Ucraina gioca in casa, così il match andrà agli archivi ma, per le ragioni di cui sopra, siamo in Polonia e dunque in campo neutro (anche la Bielorussia ha giocato in Serbia le sue partite interne in questa Nations League). Comunque, possiamo ricordare che il primo incrocio di sempre per Ucraina Irlanda è stato quello dello scorso 8 giugno, all’Aviva Stadium di Dublino: reduce dalla delusione nel playoff delle qualificazioni al Mondiale in Qatar, la nazionale di Oleksandr Petrakov aveva vinto con un gol arrivato al 2’ minuto del secondo tempo, realizzato su punizione da Viktor Tsygankov. Vedremo invece come andranno le cose questa sera nel match di ritorno… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA UCRAINA IRLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Ucraina Irlanda sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

UCRAINA IRLANDA: UCRAINI FAVORITI!

Ucraina Irlanda, in diretta martedì 14 giugno 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadion ŁKS di Lodz sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. Testa alle ambizioni dell’Ucraina nella Lega B di Nations League: due vittorie contro Irlanda e Armenia hanno dimostrato come la nazionale, nonostante l’ansia per le notizie della guerra in patria e la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali, sia più che mai competitiva e in grado di puntare alla promozione in Lega A.

Finora 6 punti per l’Ucraina e 3 a testa per Irlanda, Scozia e Armenia: per rimescolare le carte nel girone gli irlandesi hanno come unica chance quella di vincere questa sfida sul campo neutro di Lodz, dando seguito al 3-0 contro la Scozia che ha fatto rialzare la testa agli irlandesi dopo due sconfitte consecutive. Nel match d’andata Ucraina vincente di misura in Irlanda grazie ad una rete messa a segno da Tsygankov.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA IRLANDA

Le probabili formazioni della diretta Ucraina Irlanda, match che andrà in scena allo Stadion ŁKS di Lodz. Per l’Ucraina, Oleksandr Petrakov schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pyatov, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Tsigankov, Yaremchuk, Mudryk. Risponderà l’Irlanda allenata da Stephen Kenny con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Kelleher, Collins, Duffy, Egan, Browne, Molumby, Cullen, Knight, McClean, Parrott, Obafemi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ucraina Irlanda, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Turchia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Lituania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











