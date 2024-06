Belgio Israele, Bruxelles rifiuta di ospitare la gara di Nations League/ “Troppi rischi per la sicurezza”

La partita tra Belgio e Israele in programma a settembre per la Nations League non si potrà giocare a Bruxelles. È quanto ha stabilito la municipalità della Capitale in virtù di quanto sta accadendo in Medio Oriente, con le tensioni relative alla guerra nella Striscia di Gaza che fanno paura. È per questo motivo che il rischio di problemi di ordine pubblico o addirittura atti terroristici è ritenuto eccessivamente alto per potere procedere con la regolare disputa della gara allo stadio Re Baldovino. La richiesta di una rivalutazione del calendario è arrivata con grande anticipo, ma adesso spetterà all’organizzazione della competizione comprendere il da farsi e valutare uno spostamento.

“È chiaro che l’annuncio dello svolgimento di una partita del genere nella nostra Capitale, in questo periodo particolarmente travagliato, provocherà senza dubbio manifestazioni e contromanifestazioni significative, compromettendo così la sicurezza degli spettatori, dei giocatori, degli abitanti di Bruxelles ma anche delle nostre forze di polizia”, ha affermato Bruxelles in una nota.

L’Italia aspetta di capire cosa ne sarà della gara di Nations League tra Belgio e Israele

Soltanto nei prossimi mesi dunque si capirà quali saranno le sorti della sfida di Nations League tra Belgio e Israele: una questione che riguarda direttamente anche l’Italia, che è inserita proprio nel girone delle due Nazionali. Gli azzurri affronteranno i biancoblù nel turno successivo, in programma soltanto qualche giorno dopo. La location sarà però diversa, in quanto le squadre scenderanno in campo alla Bozsik Aréna di Budapest, in Ungheria. Non ci dovrebbero essere dunque problemi per la gara in questione.

La presenza di Israele nella competizione tuttavia rappresenta comunque un fattore di tensione, come d’altronde è stato in altri ambiti non sportivi. È per questo motivo che l’organizzazione sarà fondamentale per gestire la situazione. Intanto, dal punto di vista prettamente calcistico, Italia e Belgio sono impegnate a pensare al loro futuro agli Europei in corso.











