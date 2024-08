CONVOCATI ITALIA NATIONS LEAGUE, RISCATTO POST EUROPEO

Sono stati diramati i convocati dell’Italia per la Nations League. Gli Azzurri di Luciano Spalletti, reduci dall’eliminazione agli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Svizzera, cercano riscatto dopo un campionato europeo sotto le aspettative.

Il debutto sarà di fuoco poiché venerdì 6 settembre ore 20:45 l’Italia affronterà la Francia al Parco dei Principi mentre la seconda gara sarà alla Bozsik Arena di Budapest per la sfida contro l’Israele, in programma lunedì 9 settembre 2024 sempre alle 20:45.

Come detto, l’ex allenatore del terzo Scudetto del Napoli ha reso noti i 23 nomi che debutteranno in questa quarta edizione nella storia dopo le vittorie in ordine cronologico del Portogallo, Francia e Spagna, quest’ultima che vanta anche una finale persa.

CONVOCATI ITALIA NATIONS LEAGUE, TUTTI I NOMI

I convocati dell’Italia sono sempre uno degli argomenti che più tiene banco tra i tifosi, complice anche la pausa del campionato e la testa che va solo al tricolore. In porta non ci sono grosse novità con Donnarumma, Meret e Vicario. Ancora fuori Di Gregorio nonostante la titolarità nella Juventus di Thiago Motta.

In difesa prima da giocatore del Napoli per Buongiorno e da atalantino per Bellanova mentre ritorna Udogie dall’infortunio che lo aveva messo ko per gli Europei. Ci sono gli interisti Bastoni e Dimarco, gli juventini Cambiaso e Gatti, il capitano del Napoli Di Lorenzo e altri due giocatori oltre a Udogie che militano in Premier League ovvero Calafiori dell’Arsenal e Okoli del Leicester, ex Atalanta e Frosinone.

A centrocampo Spalletti chiama Brescianini dell’Atalanta, Fagioli della Juventus, Frattesi dell’Inter, Pellegrini della Roma, Ricci del Torino e soprattutto Tonali del Newcastle: archiviata la squalificata, il giocatore ex Milan è tornato a giocare in occasione del match di Carabao Cup.

In attacco solo quattro scelte, tutte da squadre differenti così come il centrocampo e la porta. Kean è alla prima chiamata da giocatore della Fiorentina, così come Retegui da attaccante dell’Atalanta, con Zaccagni della Lazio e Raspadori del Napoli.

Di seguito, l’elenco completo: Donnarumma, Meret, Vicario; Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Okoli, Udogie; Brescianini, Fagioli, Frattesi, Pellegrini, Ricci, Tonali; Kean, Raspadori, Retegui, Zaccagni