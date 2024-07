DIRETTA UDINESE ARIS LIMASSOL: TEST BIANCONERO

La diretta di Udinese Aris Limassol vedrà scendere in campo la formazione bianconera per il suo sesto test prima dell’inizio del campionato. Al momento lo storico dell’Udinese li vede aver raggiunto tre vittorie, un pari e altrettante sconfitte. Partendo in ordine, la prima sfida giocata risulta essere quella contro gli sloveni del Biljo (vinta 5-0). La seconda sfida coincide con un’altra vittoria, quella contro Istra.

Risultato di 4-1 con la doppietta di Lucca da segnalare. Pareggio con il Wolfsberger e sconfitta contro i tedeschi del Colonia per 2-3 nonostante il doppio vantaggio del primo tempo. L’ultima sfida è quella vinte contro il Konyaspor 1-0, rete di Lovric con un bel tiro da fuori. Oggi il sesto test per il nuovo tecnico austriaco Runjaic.

DIRETTA UDINESE ARIS LIMASSOL: DOVE VEDERE LA SFIDA IN TV E STREAMING

Volete vedere la partita Udinese Aris Limassol in diretta tv? Non ci sono problemi, la gara amichevole sarà trasmessa in chiaro e dunque è disponibile per tutti. La partita si potrà seguire in diretta tv e in streaming su Tv12, televisione ufficiale dell’Udinese. Tutti i tifosi dell’Udinese, ma non solo, potranno quindi assistere alla partita comodamente da casa. Calcio d’inizio alle ore 18:00.

DIRETTA UDINESE ARIS LIMASSOL: LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Udinese Aris Limassol sta per aver inizio, e noi ci gustiamo adesso le probabili formazioni di entrambi i tecnici. I bianconeri dovrebbero confermare come di consueto il 3-5-2. Tra i pali prende spazio il solito Okoye, linea tre difensiva formata da Bijol, Giannetti e Perez. Linea di centrocampo che vede sulle fasce Ebosele e Kamara, al centro prende spazio la tecnica di Lovric e Samardzic con Zarraga più indietro. In avanti la coppia è quella formata da Lucca e Thauvin che chiuderanno l’attacco e la formazione del nuovo tecnico.

Aris Limassol presenta tra i pali Zadro; in difesa Sane, Struski, Urosevic, Yago; a centrocampo la muraglia a 4 è formata da Mayambela, Correia, Nikolic, Montnor; in attacco ci sono pochissimi dubbi, giocheranno Gomis e Kokorin.