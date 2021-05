Diretta/ Udinese Sampdoria (Serie A) streaming video DAZN. Per migliorare

DIRETTA UDINESE SAMPDORIA: PASSERELLA FINALE…

Udinese Sampdoria, in diretta domenica 16 maggio 2021 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Penultimo appuntamento di campionato che servirà alle due compagini solo a migliorare una classifica comunque già soddisfacente. Per la Sampdoria per il momento 46 punti con un nono posto appena dietro il blocco delle squadre che si stanno giocando l’Europa, i blucerchiati ci terrebbero ad essere i migliori tra le squadre “normali” ma l’Udinese sente un po’ stretti i 40 punti fin qui ottenuti.

Una quota che è valsa ai friulani una comodissima salvezza, perfettamente in linea con gli obiettivi stagionali del club, ma il tecnico Gotti può recriminare per molte partite che i bianconeri si sono visti sfuggire in maniera un po’ ingenua. Sarà comunque una sfida in cui le due formazioni potranno affrontarsi tranquille, senza ansie di classifica, e questo potrebbe sicuramente giovare allo spettacolo.

DIRETTA UDINESE SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Sampdoria sarà garantita per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione sul canale Dazn 1, numero 209. Altrimenti, il punto di riferimento sarà la piattaforma digitale DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione di tre partite a ogni giornata di Serie A in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SAMPDORIA

Le probabili formazioni della sfida tra Udinese e Sampdoria presso la Dacia Arena. I padroni di casa allenati da Luca Gotti scenderanno in campo con un 3-5-1-1 e questo undici titolare: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; N. Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Forestieri, Okaka. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Claudio Ranieri con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto; Verre; Gabbiadini, Quagliarella.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Udinese e Sampdoria, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.40 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.50 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.80 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



