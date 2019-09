Diretta Us Open 2019/ Nadal Schwartzman streaming video e tv, orario (tennis)

La giornata di mercoledì 4 settembre agli Us Open 2019 scatta alle ore 18:00 di casa nostra, e ci regala gli ultimi quarti di finale: naturalmente per noi italiani la grande attesa è rivolta a Matteo Berrettini che va a caccia della prima semifinale Slam contro Gael Monfils, ma ci sono altri motivi di interesse per seguire il torneo di tennis a Flushing Meadows. Intanto per la presenza di Rafa Nadal, già tre volte vincitore di questo torneo e a caccia del poker, che lo avvicinerebbe a Roger Federer e lo porterebbe a ridurre le distanze dalla prima posizione mondiale, in mano a Novak Djokovic. Poi per gli altri giocatori: Diego Schwartzman per esempio potrebbe regalarsi un sogno e la giornata della vita facendo fuori il mancino spagnolo, mentre in campo femminile ci sono quattro giovani giocatrici a caccia di gloria, tre delle quali non hanno mai raggiunto una semifinale Slam e con Bianca Andreescu, che peraltro appare quella con più possibilità, che non aveva mai superato il secondo turno prima di questa grande corsa. Dunque vedremo quello che succederà nella diretta degli Us Open 2019, tra poco si scende in campo.

DIRETTA US OPEN 2019: NADAL E GLI ALTRI

Rafa Nadal è la grande attrazione nella giornata odierna agli Us Open 2019: il maiorchino, superato un biennio complicato nel quale aveva anche paventato il ritiro dalle scene, è tornato in grande stile dominando al Roland Garros, ma adesso deve far vedere di poter tornare a vincere gli altri Slam. Cosa che non gli succede esattamente da due anni, qui a Flushing Meadows; le possibilità ci sono e fino a questo momento il torneo di Rafa è stato senza punti deboli, ma bisognerà valutare quello che succederà oggi ed eventualmente nelle ultime due partite, soprattutto a livello di condizione. Certo è che Nadal è il giocatore che più di ogni altro (forse solo togliendo Djokovic) interpreta nel migliore dei modi le maratone al quinto set; anche per questo lo spagnolo è favorito, ma anche il vincente della sfida tra Berrettini e Monfils avrebbe certamente qualche carta da giocarsi. Nel tabellone Wta invece abbiamo assistito al grande ritorno di Belinda Bencic: quattro anni fa era in Top Ten e ai quarti degli Us Open, poi è addirittura uscita dalle prime 100 con tanti problemi fisici, oggi sta provando a rientrare e agli ottavi ha fatto fuori la campionessa in carica Naomi Osaka. Delle quattro giocatrici in campo oggi, Elise Mertens è l’unica ad aver giocato una semifinale Slam: potrebbe voler dire poco, come sempre il tennis femminile nasconde innumerevoli sorprese…



