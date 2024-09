Jannik Sinner trionfa agli US Open vincendo il secondo slam dopo gli Australian Open di gennaio scorso. A festeggiare con lui anche la fidanzata Anna Kalinskaya, sugli spalti per tifare per il tennista azzurro: dopo la vittoria contro Fritz, l’altoatesino ha prima festeggiato con il tuo team, per poi correre proprio dalla collega e compagna russa per abbracciarla. Lei, dal canto suo, non si è accontentata di un solo abbraccio amichevole e gli ha stampato un delicato bacio sulle labbra, a favor di telecamere, che ormai da mesi hanno scoperto la loro relazione, che Sinner ha sempre voluto mantenere privata.

“Sono un ragazzo molto riservato, non parlo molto della mia vita e soprattutto del mio privato. Anche se voi ci provate e mi chiedete più dettagli, non è che vi dia molti motivi per scrivere di me” ha spiegato proprio pochi giorni fa Jannik Sinner, che ama vivere la sua relazione con Kalinskaya lontano dai social e dai riflettori, nonostante la loro relazione sia diventata fin da subito mediatica.

Anna Kalinskaya, la battuta sessista di Nick Kyrgios

Mentre Sinner e la fidanzata si godono un momento d’oro dal punto di vista sentimentale e professionale, non manca chi vuole mettere zizzania tra i due. Nel dettaglio Nick Kyrgios, tennista australiano ed ex di Anna Kalinskaya, non ha perso l’occasione per ribadire come l’azzurro sia stata una “seconda scelta” per la russa. Ma facciamo un passo indieotr: Kyrgios, che in questa edizione degli US Open ha vestito il ruolo di intervistatore nei confronti degli atleti, ha pubblicato su X un sondaggio chiedendo chi avrebbe vinto tra Sinner e Fritz, aggiungendo al fianco del nome dell’altoatesino un flacone con chiaro riferimento al doping. Nei commenti qualcuno ha postato una foto della Kalinskaya con lo stesso tennista australiano e lui ha commentato con un ironico “second serve” ovvero “secondo servizio”.

