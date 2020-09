Diretta Us Open 2020/ Berrettini Rublev streaming video tv, orario match (tennis)

La giornata degli Us Open 2020 che si disputa lunedì 7 settembre concluderà il programma degli ottavi di finale: siamo nella parte bassa dei due tabelloni e in campo abbiamo anche il nostro Matteo Berrettini, unico italiano rimasto in corsa per il titolo dopo l’eliminazione di Salvatore Caruso, schiantato da Andrey Rublev che gli ha concesso appena quattro game in un singolo set. Proprio il russo, classe ’97, sarà l’avversario del romano: tre anni fa si era presentato ai quarti di Flushing Meadows e aveva 19 anni, oggi è molto più maturo anche dal punto di vista mentale e rappresenta un avversario tosto.

Berrettini ha bisogno di ritrovare il suo miglior tennis, ma da questo punto di vista è confortante notare come si sia liberato di Casper Ruud in tre set e senza mai perdere il servizio, nonostante il dritto abbia funzionato in maniera modesta.

Potenziale avversario ai quarti, il finalista 2019 Daniil Medvedev che ha ritrovato il suo tennis; l’altro russo però dovrà prima battere Frances Tiafoe che sta giocando molto bene. Vedremo allora quello che succederà oggi nella diretta degli Us Open 2020, di cui possiamo continuare a riportare e presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE GLI US OPEN 2020

La diretta tv degli Us Open 2020 è proposta dai due canali di Eurosport: quello principale è accessibile anche dal digitale terrestre, mentre per il secondo vi dovrete affidare alla televisione satellitare. C’è anche la possibilità di seguire i match degli Us Open 2020 in diretta streaming video: bisognerà essere abbonati alla piattaforma Eurosport Player e dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul portale ufficiale www.usopen.org troverete invece tutte le informazioni utili sul torneo e i giocatori impegnati in questo lunedì.

DIRETTA US OPEN 2020: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta degli Us Open 2020 per questo lunedì troviamo anche gli altri due ottavi della parte bassa Atp: altri giovani rampanti si stanno facendo strada nel circuito, cominciando da Felix Auger-Aliassime che continua nel suo torneo senza punti deboli e ha schiantato la sorpresa Corentin Moutet.

L’avversario del canadese sarà oggi la testa di serie numero 2 Dominic Thiem, che a Melbourne ha ottenuto la prima finale Slam sul cemento; poi avremo Alex De Minaur, che è uscito indenne dalla battaglia contro Karen Khachanov e affronterà Vasek Pospisil, che appare rinato dopo il lockdown e si è preso anche lo scalpo di Roberto Bautista Agut.

In campo femminile Serena Williams è più viva che mai, come ha dimostrato la rimonta su una Sloane Stephens poi dominata; sei volte campionessa agli Us Open e a caccia del record di Margaret Court, adesso deve giocare contro Maria Sakkari che settimana scorsa l’aveva eliminata nel torneo di Cincinnati.

In semifinale potrebbe esserci un incrocio con la rediviva Victoria Azarenka, battuta due volte in finale a Flushing Meadows: la bielorussa affronta la ceca Karolina Muchova, più sotto Sofia Kenin sogna una seconda finale Slam consecutiva e gioca contro Elise Mertens, lei pure cresciutissima su queste superfici. Il match tra Alizé Cornet e Tsvetana Pironkova è quello tra le due outsider, che però bazzicano il circuito Wta da parecchio tempo e di conseguenza conoscono i trucchi del mestiere.



