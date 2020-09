Diretta Us Open 2020/ Berrettini Soeda streaming video tv, orario dei match (tennis)

Gli Us Open 2020 proseguono il loro programma: alle ore 17:00 di martedì 1 settembre a Flushing Meadows si dovrebbe completare il primo turno, condizionale d’obbligo visto che la pioggia potrebbe sempre giocare qualche brutto tiro, e magari anche qualche caso di positività al Coronavirus. Va ricordato il torneo dello Slam viene disputato ancora in regime di porte chiuse: siamo a Flushing Meadows, lo stesso contesto nel quale abbiamo appena vissuto l’appuntamento che sarebbe stato a Cincinnati.

Di fatto è stata creata una bolla nella città di New York, i giocatori sono “rinchiusi” in un albergo che possono evitare solo qualora ci siano comprovate necessità, in caso contrario dovranno rimanerci per tutta la durata del torneo. Nelle sfide di oggi, tanti italiani sono al via: solo gli Stati Uniti hanno presentato più giocatori nel tabellone principale dello Slam, pertanto la speranza è che la diretta degli Us Open 2020 per martedì 1 settembre ci regali qualche sorpresa e i nostri giocatori possano fare strada, tra poco scopriremo quello che succederà.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2020 sarà trasmessa da Eurosport ed Eurosport 2, nel primo caso il canale è disponibile anche sul digitale terrestre mentre nel secondo solo gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire le partite, che saranno proposte dalla regia internazionale. In assenza di un televisore i match del torneo di tennis saranno forniti dal portale Eurosport Player, per il quale è richiesta la sottoscrizione di un abbonamento: il servizio garantirà la diretta streaming video a chiunque si armerà di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA US OPEN 2020: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Us Open 2020 ci presenta dunque tanti italiani: la grande attesa è per la testa di serie numero 6 Matteo Berrettini, che qui lo scorso anno aveva giocato la semifinale e che sarà impegnato contro il giapponese Go Soeda, numero 119 del ranking Atp e dunque avversario che non dovrebbe creare troppi problemi al romano, eliminato da Reilly Opelka settimana scorsa.

Avremo poi Salvatore Caruso che incrocia la racchetta con James Duckworth, cliente sicuramente complicato ma che è battibile sulla distanza dei cinque set; per il veterano Andreas Seppi un incrocio intrigante ma anche complesso con il giovane statunitense Frances Tiafoe, che deve dimostrare di poter fare il salto di qualità evitando che il suo livello rimanga quello attuale, certo buono ma non eccelso.

In campo anche Gianluca Mager che ha pescato bene, visto che il suo avversario è il giovane serbo Miomir Kecmanovic e non per esempio un giocare del seeding; infine Jannik Sinner, ancora giovanissimo ma che rappresenta già una grande speranza per il tennis italiano, se la dovrà vedere con Karen Khachanov. L’altoatesino è quello che ha pescato peggio, ma anche uno di quelli che possono fare il colpo grosso. Nessuna italiana invece è impegnata nel tabellone femminile, anche qui si giocheranno oggi i match della parte bassa.

