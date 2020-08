Diretta Atp Wta Cincinnati 2020/ Streaming video tv, orario dei match (25 agosto)

Al torneo Atp Wta Cincinnati 2020 si apre un’altra giornata di match: martedì 25 agosto la giornata, che come sempre scatterà alle ore 17:00 di casa nostra, è quella dedicata agli ottavi di finale che rappresentano il terzo turno. Questo appuntamento, che è un Masters 1000 per gli uomini e un Premier V per le donne, è ospitato sui campi di Flushing Meadows dove a breve vivremo gli Us Open; non c’è pubblico per le disposizioni sanitarie in materia di Coronavirus, e dunque l’atmosfera è particolarmente strana anche se, da un altro punto di vista, siamo contenti di poter rivedere il tennis giocato. Dobbiamo innanzitutto dire che le sorprese non sono mancate: domenica per esempio il tabellone Wta ha perso le prime due teste di serie, perché Karolina Pliskova è caduta contro Veronika Kudermetova mentre Sofia Kenin, l’ultima giocatrice a vincere uno Slam, non ha saputo battere Alizé Cornet, una veterana del circuito. Di conseguenza, visti i forfait nella Top Ten del ranking, nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2020 abbiamo ora nomi anche inaspettati che potrebbero arrivare fino in fondo, confermando il fatto che non si può ragionare secondo stretta logica e pronostico.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2020 prevede due appuntamenti distinti: i match del tabellone maschile sono infatti trasmessi sui canali di Sky Sport e riservati in esclusiva agli abbonati, che potranno avvalersi –senza costi aggiuntivi – del servizio di diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. I match femminili invece sono fruibili su SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (oppure al 224 del decoder di Sky), anche in questo caso diretta streaming video garantita visitando il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2020: RISULTATI E CONTESTO

Per parlare del torneo Atp Wta Cincinnati 2020, è inevitabile concentrare la nostra attenzione sull’atmosfera che si respira: intanto il Western & Southern Open ha traslocato spostandosi di circa 1000 chilometri verso Est, ha abbandonato l’Ohio per essere ospitato nel complesso di Flushing Meadows. Gli organizzatori hanno infatti deciso di creare una bolla (ne abbiamo parlato soprattutto riferendoci alla NBA) a New York, portando tutti i giocatori in una sorta di isolamento dorato e facendo in modo che i due tornei venissero disputati nello stesso contesto. Per il Masters 1000 comunque i campi principali sono rimasti chiusi, ma si tratta di un dettaglio considerando che il pubblico non è presente; lo sport post-lockdown risente fortemente degli spalti vuoti e ci si chiede soprattutto quanto la cosa durerà. Nel frattempo il torneo di Cincinnati viene giocato senza alcuni dei grandi nomi: nel tabellone Wta la Top Ten è stata fortemente ridotta dai forfait – tra cui quelli di Ashleigh Barty e Simona Halep, le prime due giocatrici in classifica – mentre in quello maschile mancano Rafael Nadal e Roger Federer che, al netto della situazione di punti che possono avere nel momento specifico, restano inevitabilmente la maggiore attrazione anche per le televisioni che trasmettono l’evento. Sia come sia, si continua a giocare con una formula ridotta anche dal punto di vista del calendario: le finali del torneo Atp Wta Cincinnati verranno disputate venerdì, per permettere agli Us Open di avere uno svolgimento più o meno regolare.

