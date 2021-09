Diretta Us Open 2021/ Streaming video tv: ecco le semifinali femminili! (tennis)

DIRETTA US OPEN 2021: OGGI LE SEMIFINALI FEMMINILI

Le semifinali femminili degli Us Open 2021 si giocheranno quando da noi sarà notte: prenderanno infatti il via alla 1:00 di venerdì 10 settembre, ma naturalmente a New York saremo nella serata di giovedì. Un grande spettacolo: nella parte alta del tabellone Emma Raducanu affronta Maria Sakkari, mentre la semifinale per la parte bassa vede sfidarsi Leylah Annie Fernandez e Aryna Sabalenka. Se la bielorussa è la giocatrice con il seed migliore (numero 2, che corrisponde al ranking mondiale), Maria Sakkari ha vinto qualcosa come 22 punti consecutivi sul suo servizio nei quarti mentre di Raducanu e Fernandez abbiamo parlato approfonditamente: una ha centrato la semifinale Slam a 19 anni e un giorno, l’altra (la Raducanu) le ha soffiato, a 18 anni e 10 mesi, il primato di più giovane semifinalista agli Us Open dai tempi di Maria Sharapova (era il 2005).

VIDEO/ Berrettini Djokovic (1-3): highlights, Matteo si inchina a Nole! (US Open)

Certamente Leylah Annie Fernandez è una delle giocatrici sotto esame: forse dai tempi di Ana Ivanovic non si vedeva una giocatrice dominare così con il dritto. Tantissimi vincenti nello splendido match dei quarti contro Elina Svitolina, ma anche un carattere di ferro: avanti di un break nel terzo set e rimontata, poi di nuovo in fuga ma raggiunta quando è andata a servire per il match, dunque in vantaggio 4-1 nel tie break decisivo ma con un errore sul dritto lungolinea che fino a quel momento aveva messo a occhi chiusi. La Svitolina si è portata 4-4 e poi ancora 5-5, ma alla fine la Fernandez ha trionfato prendendosi la semifinale un giorno dopo il suo diciannovesimo compleanno. La Raducanu ha dominato anche Belinda Bencic e deve ancora perdere un set agli Us Open 2021: sulla carta Sakkari e Sabalenka sarebbero anche favorite, ma per ora Flushing Meadows ci sta regalando due favole straordinarie e anche assolutamente reali.

DIRETTA US OPEN 2021/ Video streaming tv: Emma Raducanu da sogno, è semifinale!

DIRETTA US OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv degli Us Open 2021 è disponibile su Eurosport, il canale che fin dal primo giorno ha seguito i match dello Slam di tennis e che trovate sia sul digitale terrestre che sul decoder della televisione satellitare. In assenza di un televisore, potrete assistere alle semifinali femminili anche in diretta streaming video: in questo caso però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player. Il sito ufficiale www.usopen.org vi permetterà invece di avere accesso a tutte le informazioni utili: contenuti multimediali con highlights e interviste, programma e tabelloni e i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

Us Open, Santopadre “Berrettini può battere Djokovic”/ "Abbiamo in mente qualcosa..."

DIRETTA US OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Parlando in termini generali della diretta degli Us Open 2021, anche in questa edizione lo Slam di Flushing Meadows non sarà vinto dalla testa di serie numero 1 del tabellone: l’ultima volta è stata nel 2014, quando Serena Williams ha infilato il terzo trionfo consecutivo a New York battendo Caroline Wozniacki in finale. Nel 2016 Angelique Kerber ha ottenuto il secondo Slam stagionale con il numero 2 del seeding, l’anno scorso Naomi Osaka ha trionfato con il numero 4; negli altri anni però abbiamo avuto titoli vinti da giocatrici fuori dalle prime 10. Dalla nostra Flavia Pennetta (numero 25) al primo Slam della Osaka, che era numero 20, passando per la quindicesima posizione nel seeding di Bianca Andreescu.

Nel 2017 invece Sloane Stephens vinse lo Slam da numero 83 Wta, anche se godeva di ranking protetto: l’anno prima infatti si era infortunata gravemente alla gamba ed era stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico, perdendo di fatto 9 mesi di tornei. La cosa non le aveva impedito una straordinaria corsa a Flushing Meadows, sino al derby in finale contro Madison Keys; questa diretta degli Us Open 2021 potrebbe regalarci una storia molto simile a quella, oppure potrebbe vedere confermata la classifica per quelle che sono le quattro giocatrici arrivate sino a qui. Dal punto di vista statistico, per Fernandez e Raducanu è chiaramente la prima semifinale Slam; è invece la seconda per Sakkari e Sabalenka che si ripetono a pochi mesi di distanza, la greca l’aveva centrata al Roland Garros mentre la bielorussa a Wimbledon.



© RIPRODUZIONE RISERVATA