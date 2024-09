DIRETTA SINNER FRITZ FINALE US OPEN 2024: PER IL SECONDO SLAM!

La diretta Sinner Fritz rappresenta la finale degli Us Open 2024: ecco il momento in cui, dalle ore 22:00 di domenica 8 settembre, il nostro Jannik Sinner andrà a caccia del secondo Slam in carriera – dopo gli Australian Open – che sarebbe anche il secondo in stagione. Si possono dire tante cose già su questi dati: Sinner pareggerebbe il numero di Major vinti da Carlos Alcaraz nel 2024, diventerebbe il primo italiano maschio a vincere a New York (e il secondo del suo Paese, dopo Flavia Pennetta) e intanto ha già allungato al numero 1 nel ranking Atp, ma le cifre sono fatte per essere riscritte e allora a noi interessa soprattutto che la diretta Sinner Fritz regali all’altoatesino il secondo Slam.

Genitori di Sinner, chi sono Hanspeter e Siglinde/ "Auguro a tutti la libertà che mi hanno dato loro"

Arriverebbe a 23 anni, un’età alla quale nemmeno i Big Three erano troppo avanti in termini numerici; anche qui però bisogna dire che non si tratta di una gara a distanza e nemmeno nei confronti di Alcaraz, ognuno ha la sua evoluzione e quella di Sinner è stata sino a questo momento straordinaria, anche nella semifinale contro Jack Draper l’azzurro ha fatto vedere di essere ormai un giocatore che tutti temono ancor prima di incrociarlo, e che in modo particolare sa battere chiunque con la forza della personalità e della mentalità. Vedremo allora cosa ci porterà in dote la diretta Sinner Fritz per la finale degli Us Open 2024, intanto bisogna spendere due parole anche per l’avversario.

Diretta/ Sinner Draper (risultato 7-5 7-6 6-2): Jannik, sei in finale! (Us Open 2024, 6 settembre)

DIRETTA SINNER FRITZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE US OPEN 2024

Per la diretta tv di Sinner Fritz si seguono le specifiche di tutto il torneo, anche la finale degli Us Open 2024 sarà infatti trasmessa sui canali della televisione satellitare e quindi appuntamento per gli abbonati, su Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) ma anche su Sky Sport Uno (201) con ampio prepartita e approfondimenti da studio. In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere alla diretta Sinner Fritz anche in mobilità: la finale degli Us Open 2024 è garantita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi per i clienti, grazie all’applicazione Sky Go attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Sinner Medvedev risultato finale 3-1: Jannik semifinale contro Draper (video highlights 5 settembre)

DIRETTA SINNER FRITZ FINALE US OPEN 2024: L’AVVERSARIO

Verso la diretta Sinner Fritz è più che giusto spendere due parole anche su Taylor Fritz, classe ’97 e primo statunitense a raggiungere la finale degli Us Open in 18 anni, parlando sempre di tennis maschile. Un giocatore che ha vinto otto titoli in carriera, ma che fino a questo momento ha sempre mancato il grande guizzo: basti pensare che la semifinale, vinta contro il connazionale Frances Tiafoe al quinto set, ha rappresentato per lui la prima volta in cui si è trovato nei primi quattro di uno Slam. Va anche citato però che dal successo di Indian Wells due anni fa, battendo Rafa Nadal, Fritz ha fatto passi da gigante, diventando un giocatore con più soluzioni tattiche nel suo arsenale.

La bellissima vittoria contro Alexander Zverev, che era considerato favorito per arrivare in finale nella sua metà di tabellone, ha dimostrato come l’americano sia un giocatore serissimo, decisamente evoluto rispetto agli inizi in cui veniva riconosciuto come mero interprete di servizio e chiusura del punto in brevissimo tempo. Per questo motivo la diretta Sinner Fritz potrebbe presentarsi decisamente tosta, anche se è giusto dire che il nostro Jannik Sinner parta favorito; se poi confermerà il pronostico vincendo il secondo Slam in carriera lo scopriremo, ora è tempo di godersi la finale degli Us Open 2024.