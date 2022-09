Diretta Us Open 2022/ Fognini Nadal streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA US OPEN 2022: FOGNINI NADAL, SINNER EUBANKS E MUSETTI BROUWER

La diretta degli Us Open 2022 per giovedì 1 settembre ci porta a parlare dei match che concludono il secondo turno: saremo in campo a partire dalle ore 11:00 di casa nostra, secondo il fuso orario rispetto a New York, e avremo due azzurri impegnati nei loro match che potrebbero condurli al terzo turno. L’esordio è stato ostico per entrambi: sia Jannik Sinner – contro il tedesco Daniel Altmaier – che Lorenzo Musetti, impegnato contro David Goffin, hanno avuto bisogno di cinque set per uscire vincitori dalle loro partite. Se quello del carrarino può comunque essere considerato un colpo, la maratona di Sinner può preoccupare per quella che era la portata del rivale.

Tuttavia nel tennis ogni sfida fa a sé, quindi non esiste una proprietà transitiva per la quale Sinner debba ora andare sotto con chiunque; la diretta degli Us Open 2022 ci consegna il match di secondo turno contro Christopher Eubanks, mentre Musetti se la dovrà vedere con l’olandese Gijs Brouwer. Il big match però è quello di Fabio Fognini: il sanremese, anche lui arrivato al quinto (con rimonta da 0-2) nel primo turno, incrocia sua maestà Rafa Nadal: qui il sanremese lo ha battuto dopo essere stato sotto due set, diventando il primo – oggi sono in due, l’altro è Stefanos Tsitsipas – ad aver centrato una simile impresa. Di certo un precedente importante a Flushing Meadows…

DIRETTA US OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2022 è affidata a Eurosport: l’emittente mette a disposizione due canali (l’altro è Eurosport 2, visibile al numero 211 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati) per coprire il maggior numero possibile di match, ovviamente con priorità ai campi principali (anche perché alcuni non sono dotati di telecamere). In assenza di un televisore potrete seguire il torneo di tennis anche in diretta streaming video: Eurosport infatti fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

DIRETTA US OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta degli Us Open 2022 dobbiamo anche dire che nella parte alta del tabellone femminile non ci sono più italiane: un grande peccato per Lucia Bronzetti, costretta al ritiro tra le lacrime quando, dopo tre ore di match, era 4-5 nel terzo set contro Lauren Davis e avrebbe potuto portare a casa vittoria e qualificazione al secondo turno. Tornando al torneo Atp, Andrey Rublev affronta il sempre ostico sudcoreano Soonwoo Kwon mentre per Cameron Norrie l’ostacolo è Joao Sousa; la testa di serie numero 3 Carlos Alcaraz ha in Federico Coria il suo avversario, il vincitore di Cincinnati Borna Coric affronta Jenson Brooksby mentre una partita davvero interessante sarà quella tra il veterano John Isner e il giovane Holger Rune, classico match che sulla carta promette fuochi d’artificio.

Nel torneo Wta la numero 1 Iga Swiatek ha nella campionessa 2017 Sloane Stephens la sua prossima avversaria: attenzione, potrebbe esserci un upset tanto quanto nel match tra Garbiñe Muguruza e Linda Fruhvirtova, con la diciassettenne ceca reduce dalla prima vittoria nel tabellone principale di uno Slam. Pericolo Petra Martic per la numero 4 Paula Badosa, insidia Aliaksandra Sasnovich per Jessica Pegula; Karolina Pliskova, arrivata in finale agli Us Open in passato, gioca contro Marie Bouzkova mentre per Victoria Azarenka, che contro Serena Williams ha perso un paio di titoli in maniera rocambolesca – uno soprattutto – giocherà contro la classe 2002 Marta Kostyuk, giocatrice in crescita.











