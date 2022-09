Diretta Us Open 2022/ Sinner Ivashka streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA US OPEN 2022: SINNER IVASHKA PER I QUARTI!

Alle ore 17:00 italiane di lunedì 5 settembre scatta un’altra giornata dedicata agli Us Open 2022: siamo negli ottavi di finale, parte bassa del tabellone maschile e metà alta del tabellone femminile. Si gioca Sinner Ivashka: l’altoatesino va a caccia di un posto nei quarti dello Slam di Flushing Meadows, già raggiunto da Matteo Berrettini. Una vittoria per Jannik Sinner significherebbe avere due italiani nei primi 16 giocatori del torneo, aumentando così le possibilità di titolo; l’avversario è appunto Ilya Ivashka, bielorusso che può dare filo da torcere ma contro il quale comunque Sinner parte decisamente favorito.

Dando poi uno sguardo al tabellone, possiamo notare che in caso di passaggio del turno Sinner si troverebbe a giocare contro il vincente del match tra Marin Cilic e Carlos Alcaraz: in ogni caso una grande sfida, ma comunque contro il giovane spagnolo l’azzurro ha già ottenuto vittorie importanti mentre il croato, campione qui nel 2014, non è più quello di un tempo pur rimanendo una minaccia. Dopo aver detto che il nostro Jannik sarà il quarto match sul Louis Armstrong, dunque in tarda serata, andiamo ad analizzare anche gli altri match che ci attendono oggi nella diretta degli Us Open 2022, quelli per gli ottavi di finale dello Slam di New York.

DIRETTA US OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2022 è affidata a Eurosport: l’emittente mette a disposizione due canali (l’altro è Eurosport 2, visibile al numero 211 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati) per coprire il maggior numero possibile di match, ovviamente con priorità ai campi principali (anche perché alcuni non sono dotati di telecamere). In assenza di un televisore potrete seguire il torneo di tennis anche in diretta streaming video: Eurosport infatti fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

DIRETTA US OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Us Open 2022 ci porta anche a parlare di Rafa Nadal: il maiorchino va a caccia dell’ennesimo Slam e incrocia oggi la racchetta, secondo match del programma sull’Arthur Ashe (dove si comincia alle 18:00) con Frances Tiafoe che va alla ricerca del miglior risultato in uno Slam e arriva dalla vittoria netta contro Diego Schwartzman, palesemente in calo rispetto all’ottima chiusura che aveva avuto nel 2020. Nadal se la vedrebbe poi con Cameron Norrie, sempre più solido anche nei tornei Major, o Andrey Rublev reduce da una maratona favolosa contro Denis Shapovalov, che al momento potremmo chiamare un eterno incompiuto per come il talento pazzesco non si accoppia con i risultati di prestigio.

Un occhio anche al tabellone femminile, dove gioca Iga Swiatek: la numero 1 Wta affronta la sorpresa tedesca Jule Niemeier, mentre tra Victoria Azarenka e Karolina Pliskova sarà match tra due veterane che qui agli Us Open hanno già raggiunto la finale. Avremo poi l’altra bielorussa, ovviamente Aryna Sabalenka, contro Danielle Collins e infine, primo match sul centrale, Petra Kvitova contro Jessica Pegula, questa una bella sfida di difficile lettura. Staremo a vedere come andranno le cose…











