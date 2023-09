DIRETTA US OPEN 2023/ Alcaraz Zverev, Medvedev Rublev video streaming tv: ecco i precedenti (6 settembre)

DIRETTA US OPEN 2023: I TESTA A TESTA

Scorrendo i precedenti dei match previsti oggi dalla diretta degli Us Open 2023, notiamo subito che Alcaraz Zverev ha un bilancio a favore del tedesco: sono infatti tre le vittorie di Alexander Zverev a fronte di due successi di Carlos Alcaraz. Vero è anche che Sasha ha vinto i primi due incroci, entrambi nel 2021, e in tornei minori come quello di Acapulco e quello di Vienna – ma era una semifinale, giocata indoor – e poi l’attuale numero 1 si è sempre imposto sull’avversario di oggi. Curiosamente, sempre sulla terra: l’anno scorso Alcaraz si era rivelato al mondo, in maniera definitiva, vincendo la finale di Madrid in maniera netta (6-3 6-1), un anno dopo i due si sono ritrovati alla Caja Magica agli ottavi e lo spagnolo si è nuovamente imposto, stavolta per 6-1 6-2.

Più combattuto il quarto del Roland Garros, fino a oggi l’unico incrocio negli Slam tra questi due tennisti: qui altra vittoria per Alcaraz che tuttavia ha dovuto sudare, 6-4 6-4 4-6 7-6 il punteggio finale. Sono invece sette i precedenti di Medvedev Rublev: Daniil Medvedev comanda nel derby con cinque vittorie, l’ultima nella finale di Dubai (quest’anno) mentre Andrey Rublev si è imposto nella semifinale di Cincinnati 2021 e nel girone delle Atp Finals a Torino, l’anno scorso. A livello Slam, due sfide vinte da Medvedev: una agli Us Open tre anni fa nei quarti, successo con il risultato di 7-6 6-3 7-6. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 è in chiaro: quest’anno infatti la messa in onda dei match dello Slam è stata affidata a SuperTennis, la web-tv federale che è disponibile al numero 64 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete seguire il torneo dello Slam anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito di SuperTenniX; ricordiamo poi che questo canale fa anche parte del pacchetto della televisione satellitare, dunque gli abbonati Sky potranno assistere alle immagini da Flushing Meadows al numero 212 del loro decoder.

US OPEN 2023: RIMPIANTI ITALIANI!

La diretta degli Us Open 2023 per mercoledì 6 settembre prevede la conclusione dei quarti di finale: si inizia a giocare alle ore 18:00 di casa nostra, per quanto riguarda il tabellone Atp siamo nella parte alta e i due match in programma sono Alcaraz Zverev e Medvedev Rublev. Un grande spettacolo, con rimpianti per l’Italia: sicuramente Matteo Arnaldi avrebbe avuto bisogno di un miracolo per avere ragione del numero 1 Carlos Alcaraz, ma Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo ha perso una maratona al quinto set nella notte di New York, questa volta arrendendosi ad Alexander Zverev che ha sempre dovuto inseguire nel punteggio.

L’altro quarto è quello che il pronostico indicava: sarà derby russo tra Daniil Medvedev, vincitore qui due anni fa e che ha eliminato Alex De Minaur, e Andrey Rublev che va a caccia del salto di qualità negli Slam. I due sono anche ottimi amici, dunque sarà una partita anche non facile sul piano psicologico; vedremo come andrà, sicuramente si tratta di due sfide che dovrebbero animare la diretta degli Us Open 2023 e magari regalarci anche due battaglie lunghe. Peccato non vedere gli italiani a Flushing Meadows, ma purtroppo quest’anno le cose sono andate così e prendiamo per buono il cammino dei nostri ragazzi.

DIRETTA US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Approfondendo ancora il tema della diretta degli Us Open 2023, gettiamo uno sguardo sul tabellone femminile. Vondrousova Keys mette a confronto la campionessa dell’ultimo Wimbledon, ancora a caccia di una possibile doppietta Slam in stagione – Marketa Vondrousova, che ha dovuto rimontare la giovane Peyton Stearns – e Madison Keys che sei anni fa aveva raggiunto la finale a Flushing Meadows, perdendola contro Sloane Stephens in un match che di fatto aveva inaugurato un’epoca recente contrassegnata da finali a sorpresa nel torneo Wta. Difficile indicare la favorita: Vondrousova per ranking e momento, ma la Keys su questi campi e se in condizione può davvero esaltarsi.

Poi abbiamo Zheng Sabalenka: la bielorussa Aryna Sabalenka sarà la nuova numero 1 Wta da lunedì e ora vuole prendersi il secondo Slam in carriera, è nettamente favorita ma sa di dover dare tutta se stessa per avere ragione di una Qinwen Zheng che agli ottavi ha eliminato Ons Jabeur, che ancora una volta deve rinunciare al sogno di mettere un Major in bacheca. Sono questi allora i match che vivremo oggi nella diretta degli Us Open: se in campo maschile è difficile pronosticare una semifinale (ma possiamo dire Alcaraz Medvedev), nel torneo femminile lo è ancora di più, tra poco i campi forniranno la loro risposta…











