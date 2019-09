Diretta Usa Brasile/ Streaming video e tv: per i quarti dei mondiali (Basket)

Usa Brasile, in diretta dallo Shenzehn Bay Sport Center, è la partita in programma oggi lunedi 9 settembre 2019, con palla a due fissato per le ore 14,30 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 20,30 locali). Si accende oggi l’ultima giornata dedicata la secondo round dei Mondiali di basket 2019 e ovviamente il match di lusso non può che essere questa diretta Usa Brasile, sfida che pure mette in palio punti decisivi nel girone K in vista dell’ormai prossimo tabellone dei quarti di finale della manifestazione iridata, a cui entrambe le squadre chiaramente ambiscono.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tutti gli appassionati di basket, ricordiamo che la diretta tv di Usa Brasile sarà garantita da Sky, che detiene i diritti per trasmettere il Mondiale di basket 2019. Per la precisione, l’appuntamento questo pomeriggio sarà sul canale Sky Sport Uno (numero 201 della piattaforma), oppure tramite la diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go.

DIRETTA USA BRASILE: IL CONTESTO

Per la diretta tra Usa e Brasile abbiamo prima parlato di una grande posta in palio in vista dei prossimi quarti di finale dei Mondiali di basket 2019: esaminando la classifica del girone K infatti vediamo bene che tutto ci appare ancora aperto per il toto qualificazione alla Final Four della manifestazione iridata. Ecco infatti che la formazione campione in carica, guidata dal ct Popovich è infatti in testa con ben 8 punti, e pure non hanno messo il piede in fallo in questa seconda fase del torneo, avendo battuto col risultato di 69-53 la Grecia due giorni fa. Pure però il Brasile non è distante: i ragazzi del coach Petrovic pur venendo sconfitti dalla Repubblica Ceca solo poco fa col risultato di 93-71, rimangono ancora in lizza, visti gli ottimi risultati ottenuti nel primo turno preliminare. Oltre alla matematica, certo non possiamo non concedere il favore del pronostico agli americani, (che pure hanno dimostrato qualche debolezza già contro la Turchia). Vedremo che dirà il campo!



© RIPRODUZIONE RISERVATA