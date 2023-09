DIRETTA/ Usa Canada (risultato 0-0) video streaming tv: finalina al via, si gioca! (Mondiali basket 2023)

DIRETTA USA CANADA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci a pochissimi minuti dalla palla a due per la diretta di Usa Canada, la finale terzo posto ai Mondiali di basket 2023. Abbiamo visto che per il Canada c’è la possibilità di scrivere la storia: mai su un podio ai Mondiali, il punto di riferimento è ancora la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Berlino 1936, ma parliamo davvero della notte dei tempi e di una perla rimasta isolata per il Canada, dove il basket è decisamente “parente povero” dell’hockey su ghiaccio. Era la prima edizione dei Giochi con il torneo di pallacanestro e furono gli Stati Uniti a battere in finale il Canada.

Potremmo parlare di una sorta di rivincita a quasi un secolo di distanza. Per Team Usa il terzo posto sarebbe invece appena una modesta consolazione: è fallito l’obiettivo di vincere il sesto titolo dopo quelli del 1954, 1986, 1994, 2010 e 2014, confermando il rapporto piuttosto complicato tra gli Stati Uniti e i Mondiali di basket, che attirano le stelle Nba molto meno rispetto ai Giochi Olimpici. Adesso però basta parole, perché a parlare sarà solamente il campo: comincia la diretta di Usa Canada! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA USA CANADA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Usa Canada non sarà disponibile in chiaro per tutti, il punto di riferimento saranno quindi i canalizzi Sky Sport, che garantirà anche la diretta streaming video di Usa Canada, tramite il noto servizio Sky Go oppure anche sulla piattaforma “sorella” Now TV, ma sempre tramite abbonamento.

USA CANADA: CHI VINCERÀ LA FINALE 3° POSTO?

Usa Canada, in diretta alle ore 10.30 italiane di questa mattina, domenica 10 settembre, si gioca presso la Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine (dove saranno già le ore 16.30): il derby nord-americano sarà la finale per il terzo posto ai Mondiali basket 2023 e francamente possiamo parlare di una delusione, naturalmente per Team Usa ma tutto sommato anche per il Canada, che comunque mette nel mirino un risultato che sarebbe storico, a maggior ragione se maturasse battendo i “cugini” degli Stati Uniti, che invece ai Mondiali hanno incassato ancora una delusione.

Il Canada si era presentato con enormi ambizioni a questi Mondiali di basket, con la Nazionale presumibilmente più forte di sempre e in effetti è arrivata la prima semifinale iridata, però venerdì in semifinale contro la Serbia ha sempre inseguito e alla fine è arrivata una meritata sconfitta che ha posto fine ai sogni di gloria. Per gli Usa invece abbiamo avuto la conferma che nel basket di oggi non basta una pur buonissima selezione di giocatori Nba: o si portano i fenomeni, che però si mobilitano solo per le Olimpiadi, oppure servirebbe un lavoro profondo in fase di preparazione. Così ecco le sconfitte contro la Lituania nel secondo girone e soprattutto la Germania in semifinale. Resta in palio “solo” il bronzo: cosa ci dirà la diretta di Usa Canada?

DIRETTA USA CANADA: IL CONTESTO

La diretta di Usa Canada ci offrirà un derby nord-americano affascinante anche per il terzo posto, perché praticamente mai nella storia la foglia d’acero era stata così vicina come valore ai cugini a stelle e strisce. Il Canada, come abbiamo già detto, sognava ancora più in grande con Shai Gilgeous-Alexander, ma il terzo posto sarebbe comunque un traguardo storico e darebbe in più la soddisfazione di precedere i cugini. Attenzione quindi alle motivazioni, che potrebbero essere più alte per i canadesi, dettaglio da non sottovalutare quando si parla di una “finalina”.

D’altro canto, gli Usa devono almeno salvare l’onore, perché rimanere fuori dal podio iridato per la seconda edizione consecutiva sarebbe un duro colpo. Certo, nel 2019 gli Stati Uniti furono addirittura settimi, ma palesemente il quarto posto non basterebbe per parlare di missione soddisfacente – a dire il vero nemmeno il bronzo basterebbe, ma salendo sul podio si potrebbe provare a vedere almeno il bicchiere mezzo pieno. Come detto: o si presentano le star, oppure selezionare un buon team che però gioca insieme per un solo mese non basta più. I temi sono questi, ora la diretta di Usa Canada dovrà dare i suoi verdetti…











