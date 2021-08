Diretta Usa Francia finale basket Olimpiadi Tokyo 2020/ Streaming video Rai risultato

Usa Francia, in diretta dalla Saitama Super Arena alle ore 4.30 italiane di oggi (11.30 locali), sabato 7 agosto 2021, sarà la grande finale del torneo di basket maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020. L’orario non sarà francamente l’ideale, ma è pensato naturalmente in ottica americana: mattino del Giappone, notte europea e sera americana del girono prima (come per il nuoto), perché la finale del basket maschile è naturalmente uno degli eventi di culto, a maggior ragione negli Usa. Diciamoci la verità: la diretta di Usa Francia sarà la migliore finale possibile per questo torneo di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020, fra il Team Usa che è sempre il punto di riferimento per tutti e la Francia che nella fase a gironi ha vinto anche contro gli stessi americani e poi nel suo cammino ha sconfitto anche l’Italia nei quarti di finale, azzurri che sono usciti comunque a testa altissima dal torneo. Le premesse sono per un evento indimenticabile e dall’esito non così scontato: che cosa ci riserverà la diretta della finale Usa Francia?

USA FRANCIA FINALE BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020, COME VEDERE LA PARTITE DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Usa Francia, finale del basket alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta e dunque questo evento sarà uno di quelli che andranno in onda data la sua importanza, anche se non si tratterà magari di una diretta integrale. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

USA FRANCIA FINALE BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Usa Francia, grande finale del basket maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà dunque un epilogo meraviglioso per il torneo andato in scena nelle ultime due settimane a Saitama. La Francia può farsi forza pensando che nei gironi ha già battuto Team Usa, dunque se qualcuno può detronizzare gli americani sono proprio i francesi. Detto questo, dobbiamo però aggiungere che il Team Usa appare in netta crescita con il passare dei giorni e dei turni, perché migliora l’amalgama di una squadra che come sempre gli Usa creano “sul momento” a seconda di chi partecipa al grande evento di turno. La vittoria per 97-78 nella semifinale contro l’Australia è stata un segnale molto chiaro, mentre la Francia ha faticato tantissimo per imporsi per 90-89 sulla Slovenia in una semifinale sportivamente drammatica e che ha premiato i galletti davvero per un’inezia. Insomma, gli Usa potrebbero portare a termine nel migliore dei modi la loro rivincita sulla Francia, che però ha le armi per fare male anche al Team Usa: che cosa succederà oggi nella finalissima del basket?

