Risultati basket/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: semifinali maschili

I risultati del basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci regaleranno le emozioni delle semifinali del torneo maschile dalla Saitama Super Arena oggi, giovedì 5 agosto 2021. L’Italia purtroppo è stata eliminata, sia pure a testa altissima dopo un torneo eccellente, ma la sconfitta degli Azzurri contro la Francia non elimina certo il nostro interesse verso il torneo di basket maschile, i cui risultati alle Olimpiadi Tokyo 2020 sono ormai davvero determinanti. Chi vince oggi andrà a caccia dell’oro nella finalissima di sabato, chi perde potrà comunque lottare per il bronzo, ma evidentemente la finalina non sarà la stessa cosa. Il torneo di basket maschile è comunque uno degli eventi portanti delle Olimpiadi, da sempre: sarà così anche stavolta, fin dalle ore 6.15 del mattino italiano (le 13.15 in Giappone), orario non ideale ma comunque da annotare per chi vorrà seguire Stati Uniti Australia, con i “canguri” che cercheranno di fare l’impresa contro Team Usa, mentre alle ore 13.00 italiane sarà la volta della semifinale tutta europea Francia Slovenia, che avrebbe potuto essere la nostra.

Elia Viviani diretta Omnium ciclismo pista Olimpiadi Tokyo 2020/ A medaglia?

RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: LE SEMIFINALI MASCHILI

I risultati basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi catalizzeranno la nostra attenzione con le due già citate semifinali per il torneo maschile, sulle quali dunque dobbiamo dire adesso qualcosa in più. In copertina innanzitutto Team Usa, che nella fase a gironi ha perso contro la Francia e non sembra essere in una versione di quelle che fanno la storia, ma resta comunque molto forte e lo ha dimostrato anche martedì nei quarti di finale, nei quali infatti gli Stati Uniti hanno sconfitto la Spagna con un risultato piuttosto netto (95-81) in una grande classica del basket maschile alle Olimpiadi. L’Australia ha una squadra molto forte con la quale vuole salire finalmente sul podio: vincendo per 97-59 contro l’Argentina ha dato una chiarissima dimostrazione di forza, però contro gli Usa servirà qualcosa ancora di più. Della Francia abbiamo naturalmente già detto che ha battuto l’Italia nei quarti e che aveva avuto la meglio pure sugli Usa nel girone, ma attenzione all’ostacolo di una Slovenia fortissima, che ha vinto il suo girone e nei quarti ha travolto la Germania con un eloquente 94-70.

LEGGI ANCHE:

Jacobs-Tortu diretta staffetta 4x100m Italia, Olimpiadi 2020/ Azzurri accedono alla finale!Gregorio Paltrinieri diretta 10 Km Nuoto Fondo Olimpiadi/ Terzo medaglia di bronzo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA