Diretta Usa Galles/ Streaming video Rai 1: snodo già importante! (Mondiali 2022)

DIRETTA USA GALLES: PARTITA GIÀ IMPORTANTE!

Usa Galles, che è in diretta dallo stadio Ahmed Bin Ali di Al Rayyan, si gioca alle ore 20:00 di lunedì 21 novembre: partita valida per il gruppo B dei Mondiali 2022, già fondamentale secondo la composizione del girone. Il gruppo infatti dovrebbe essere dominato dall’Inghilterra; contando che l’Iran dovrebbe fare da nazionale materasso, Stati Uniti e Galles entrano in competizione diretta per il secondo posto agli ottavi di finale, e dunque è chiaro che già questa sera una eventuale vittoria possa fare da spartiacque rispetto alla qualificazione alla fase successiva, questo ovviamente tralasciando le possibili sorprese.

Gli Usa sono una nazionale sempre ostica e con un movimento interno in crescita; il Galles dopo la semifinale agli Europei di sei anni fa ha calato le proprie prestazioni e non sempre è stato all’altezza della situazione, ma intanto è tornato ai Mondiali attraverso il playoff e potrebbe ancora una volta rendersi protagonista della competizione. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Usa Galles; aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due CT, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita.

DIRETTA USA GALLES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Usa Galles sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Uno, disponibile anche in alta definizione.

In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING USA GALLES VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI USA GALLES

Il CT degli Stati Uniti Gregg Berhalter punta sul 4-3-3 per la diretta Usa Galles: in porta andrà Turner che gioca nell’Arsenal, poi Sergiño Dest si sposta a sinistra per permettere a Yedlin di giocare come terzino destro, i due centrali di difesa potrebbero essere Carter-Vickers e uno tra Long e Zimmerman. A centrocampo naturalmente ci sarà McKennie, che giocherà sulla mezzala; a completare il reparto dovremmo avere i due giocatori del Leeds Tyler Adams e Aaronson (quest’ultimo in ballottaggio con Acosta), nel tridente ovviamente spazio a Pulisic e Giovanni Reyna che faranno da esterni con Timothy Weah o Sargent centravanti.

Robert Page dovrebbe puntare sul 3-4-2-1: in porta Hennessey, davanti a lui dovrebbero trovare spazio Rodon e Mepham così come Ben Davies, ormai abituato a fare il terzo in difesa (anche nel Tottenham), dunque i due laterali che si alzano a centrocampo sarebbero Connor Roberts e Neco Williams con una mediana nella quale cerca posto il veterano Joe Allen, che però rischia sulla concorrenza di Morrell e Levitt. Ramsey, che cerca di rilanciarsi nel Nizza, giocherà sulla trequarti insieme a Daniel James; Bale invece sarà impiegato come centravanti tattico.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Usa Galles, leggiamo quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per i Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria degli statunitensi vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,60 volte l’importo che avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, ha un valore che equivale a 3,00 volte la somma messa sul piatto mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per la vittoria dei Dragoni, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.

