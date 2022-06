Diretta Galles Ucraina/ Streaming video tv: spareggio per i Mondiali Qatar 2022

DIRETTA GALLES UCRAINA: ALTA TENDIONE!

Galles Ucraina, diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz presso lo stadio Cardiff City naturalmente della capitale gallese, si gioca alle ore 18.00 italiane di questo pomeriggio, domenica 5 giugno 2022, come spareggio per definire il nome dell’ultima squadra europea che si qualificherà per i Mondiali Qatar 2022. Questa partita avrebbe dovuto essere disputata a marzo, ma sappiamo benissimo cosa sta succedendo in Ucraina e così la Uefa aveva disposto il rinvio a giugno delle partite della Nazionale di Kiev.

Italia ripescata ai Mondiali Qatar 2022?/ L'Ecuador potrebbe essere squalificata e...

Purtroppo questi mesi non sono bastati per far finire la guerra, così la diretta di Galles Ucraina si svolgerà in una situazione ancora molto particolare sotto ogni punto di vista. Per i giocatori dell’Ucraina può essere l’occasione di dare almeno una gioia sportiva alla loro Nazione, per il Galles non sarà magari facile psicologicamente, sapendo che gli avversari avranno il tifo di gran parte del mondo, anche se i britannici avranno il sostegno almeno del pubblico di casa allo stadio, per completare l’opera iniziata a marzo vincendo contro l’Austria, mentre per l’Ucraina era slittata a pochi giorni fa pure la semifinale vinta contro la Scozia. Almeno per 90 minuti (o 120) si proverà a pensare solo al campo: cosa succederà nella diretta di Galles Ucraina?

Infantino choc su lavoratori morti a Mondiali Qatar/ “Fifa dà lavoro quindi dignità”

DIRETTA GALLES UCRAINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo purtroppo aggiungere che in Italia non sarà garantita la diretta tv di Galles Ucraina, che non sarà trasmessa nemmeno in diretta streaming video. Il principale punto di riferimento sarà di conseguenza il sito della Uefa, nella apposita sezione dedicata alla zona europea delle qualificazioni mondiali (https://www.uefa.com/european-qualifiers/).

PROBABILI FORMAZIONI GALLES UCRAINA

Andiamo naturalmente a scoprire anche quali potrebbero essere le probabili formazioni di Galles Ucraina. I padroni di casa del Galles dovrebbero scendere in campo con il seguente modulo 3-4-2-1: Ward in porta; davanti a lui la retroguardia a tre formata da Davies, Rodon e il “veneziano” Ampadu; a centrocampo da destra a sinistra dovrebbero trovare posto C. Roberts, N. Williams, Allen e l’ex juventino Ramsey; infine il reparto offensivo con James e Wilson a supporto di Bale.

Qatar 2022, si inizia con Senegal-Olanda/ Dal 21 novembre al 18 dicembre: gare clou

L’Ucraina dovrebbe invece rispondere con il modulo 4-3-3 e questi possibili undici giocatori titolari: il portiere Bushchan; i quattro difensori Karavaev, Mykolenko, Matviyenko e Zabarnyi da destra a sinistra; il trio di centrocampo formato invece da Stepanenko, Zinchenko e dall’atalantino Malinovskyi; infine nel tridente d’attacco Yarmolenko, Tsygankov e Yaremchuk sono i tre possibili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire uno sguardo anche al pronostico su Galles Ucraina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene molto incerto l’esito di questo spareggio: il segno 1 per la vittoria del Galles è quotato a 2,70, mentre il segno 2 per un successo dell’Ucraina è proposto a quota 2,80. L’ipotesi più remunerativa sarebbe il pareggio, che naturalmente non può essere il verdetto definitivo di questa partita ma varrebbe 3,05 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno X.

© RIPRODUZIONE RISERVATA