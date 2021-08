Diretta Usa Giappone finale basket donne Olimpiadi/ Streaming video, risultato

DIRETTA USA GIAPPONE FINALE BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020

Usa Giappone, in diretta dalla Saitama Super Arena, si gioca alle ore 4.30 italiane di oggi (11.30 locali), domenica 8 agosto 2021, come finale del torneo di basket femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020. La diretta di Usa Giappone metterà dunque di fronte le americane, tradizionalmente dominatrici nel basket anche a livello femminile, e le padrone di casa nipponiche, che sono la clamorosa sorpresa di questo torneo. Il Giappone infatti alle Olimpiadi era arrivato al massimo quinto (ma nel 1976) e ai Mondiali vanta un secondo posto ma quasi mezzo secolo fa, dunque non si può certo parlare di una Nazionale di spicco nel basket femminile. Eppure, ecco la clamorosa sorpresa, che diventerebbe leggendaria se oggi arrivasse addirittura la vittoria nella finale contro Team Usa, che da Atlanta 1996 in poi ha sempre vinto la medaglia d’oro olimpica del basket femminile. L’orario non sarà francamente l’ideale, ma è pensato naturalmente in ottica americana: mattino del Giappone, notte europea e sera americana del giorno prima per esigenze televisive Usa. La finale Usa Giappone sarà un epilogo imprevedibile per il torneo di basket femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020: sarà imprevedibile pure il risultato o gli Usa si confermeranno?

USA GIAPPONE FINALE BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020 COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv di Usa Giappone, finale del basket femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta, anche se non si tratterà magari di una diretta integrale per questo match di pallacanestro. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

USA GIAPPONE FINALE BASKET OLIMPIADI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Usa Giappone, finale a sorpresa del basket femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà un epilogo emozionante per il torneo andato in scena nelle ultime due settimane a Saitama. Curiosamente Stati Uniti e Giappone erano nello stesso girone della prima fase, come è successo anche per Team Usa al maschile e la Francia, che si sono ritrovati poi ieri in finale. Vittoria americana per 86-69, Usa a punteggio pieno ma anche il Giappone avanti grazie a due vittorie nelle altre partite contro Francia e Nigeria. Nei quarti di finale gli Usa hanno vinto per 79-55 contro l’Australia, poi si sono imposti per 79-59 in semifinale contro la Serbia, una marcia trionfale che le statunitensi oggi vorranno coronare con la medaglia d’oro. Il Giappone invece ha vinto per 86-85 contro il Belgio ai quarti, poi ha vinto molto bene per 87-71 contro la Francia in semifinale. Oggi però servirebbe un’impresa davvero clamorosa: cosa succederà nella finale di basket femminile Usa Giappone?

