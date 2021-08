Risultati basket Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live: oggi le due semifinali femminili

I risultati del basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci regaleranno nella giornata di oggi, venerdì 6 agosto 2021, le emozioni delle semifinali del torneo femminile dalla Saitama Super Arena. Alle ore 6.40 italiane si inizierà già con la prima semifinale, che sarà Stati Uniti-Serbia. Le prime hanno battuto ai quarti di finale l’Australia 79-55 e sono sempre le favorite d’obbligo nel torneo di basket (pure al femminile), mentre le serbe hanno eliminato per 77-70 la Cina per giungere a sfidare il Team Usa. Alle ore 13.00 italiane ci sarà invece l’altra semifinale femminile tra Giappone e Francia. Le giapponesi avevano eliminato il Belgio per un punto (86-85), mentre la Francia ha battuto 67-64 la Spagna, qui sulla carta le favorite potrebbero essere le francesi, anche se il Giappone padrone di casa cercherà di fare l’impresa, che nel basket femminile non è utopica come sarebbe fra gli uomini.

Diretta marcia 50 km maschile Olimpiadi/ Streaming video Discovery+: oro per Tomala!

RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: LE SEMIFINALI FEMMINILI, E NEL MASCHILE…

I risultati basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 dunque potrebbero anche prevedere la stessa finale sia in campo femminile sia in campo maschile. Sulla carta infatti i favori del pronostico nelle due semifinali femminili vanno a Usa e Frasncia, mentre domani 7 agosto il basket catalizzerà nuovamente la nostra attenzione con le finali per il torneo maschile. Alle ore 4.30 italiane ci sarà la partita per la medaglia d’oro appunto tra Francia e Stati Uniti. I francesi – che nei quarti di finale avevano battuto ed eliminato l’Italia di Meo Sacchetti, usciti comunque a testa altissima – avevano battuto in semifinale la Slovenia per un punto (90-89) e gli Stati uniti avevano battuto l’Australia 97 a 78. Alle ore 13.00 italiane per il bronzo ci sarà tra la squadra di Sekulic, la Slovenia, e l’Australia. Saranno finali speculari oppure tra le donne avremo un epilogo differente?

LEGGI ANCHE:

Risultati ginnastica ritmica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: qualificazioniRisultati pallanuoto Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live: oggi semifinali e Italia-Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA