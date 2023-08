DIRETTA USA NUOVA ZELANDA/ Video streaming tv: focus sui Tall Blacks (Mondiali basket 2023, 26 agosto)

DIRETTA USA NUOVA ZELANDA: GLI OCEANICI

Mentre si avvicina la diretta di USA Nuova Zelanda, possiamo spendere qualche parola in più sui Tall Blacks, gioco di parole che richiama naturalmente gli All Blacks di rugby e l’altezza dei giocatori di basket, sport nel quale però la Nuova Zelanda ha evidentemente molto meno blasone rispetto alla palla ovale (dove sarebbero i favoriti d’obbligo contro gli americani). Parlando di pallacanestro, alle Olimpiadi per la Nuova Zelanda ci sono solamente due partecipazioni da comprimari nel 2000 e nel 2004.

Risultati Mondiali basket 2023, classifiche/ Grecia e Brasile ok! Diretta live score oggi sabato 26 agosto

Ai Mondiali invece questa sarà la settima partecipazione, sesta consecutiva dal 2002 in poi, a dimostrazione di una eccellente continuità, ma con l’unico guizzo che fu il quarto posto proprio di 21 anni fa a Indianapolis, piazzamento che collocò i neozelandesi davanti ai padroni di casa americani (solo sesti), tuttavia da allora in poi neanche lontanamente ripetuto. Una Nazionale comunque di buon livello internazionale la Nuova Zelanda, che però per i Mondiali 2023 deve fare i conti con un girone di ferro, perché oltre agli USA ci sarà pure la Grecia con cui fare i conti… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023, CLASSIFICHE/ Canada spettacolo, la Francia va ko (oggi 25 agosto)

DIRETTA USA NUOVA ZELANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di USA Nuova Zelanda sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare di Sky Sport; la diretta streaming video di USA Nuova Zelanda offre invece varie opzioni, anche se tutte su abbonamento: per i clienti Sky abbiamo il servizio Sky Go ma il match di basket verrà garantito anche dai portali DAZN e Now Tv per i rispettivi abbonati.

IL DEBUTTO DEL TEAM USA

USA Nuova Zelanda, in diretta dalla Mall of Asia Arena di Pasay, località delle Filippine, si gioca alle ore 14.40 italiane (le 20.40 locali) di oggi, sabato 26 agosto. Sono cominciati già ieri i Mondiali basket 2023, che però oggi prevedono la prima giornata del gruppo C, cioè quello della Nazionale degli Stati Uniti, che naturalmente hanno gli occhi di tutto il mondo sempre puntati addosso. Inoltre si tratta di un girone di lusso, dal momento che comprende pure la Grecia, oltre alla Giordania e naturalmente la Nuova Zelanda, per la quale il compito si annuncia difficilissimo.

DIRETTA/ Italia Angola (risultato finale 81-67): allungo e vittoria azzurra! (Mondiali basket oggi 25 agosto)

Ricordiamo infatti che per la seconda fase si qualificano le prime due: la diretta di USA Nuova Zelanda è fondamentale per gli americani per partire con il piede giusto, perché una sconfitta sarebbe un enorme problema avendo poi da affrontare anche la Grecia. La Nuova Zelanda, che pochi giorni fa abbiamo visto in azione contro l’Italia, scenderà in campo con la serenità di chi non ha nulla da perdere, ma anche con la consapevolezza che in un girone di questo tipo sarà difficile sognare in grande. Tutto andrà come previsto, oppure ci potranno essere colpi di scena nella diretta di USA Nuova Zelanda?

DIRETTA USA NUOVA ZELANDA: IL CONTESTO

Verso la diretta di USA Nuova Zelanda, abbiamo dunque già tratteggiato alcuni elementi che renderanno decisamente interessante questo incontro. Basterebbe però forse dire che si tratterà del debutto degli USA ai Mondiali di basket, con tutta la curiosità che si lega al Team USA. Sappiamo infatti che negli Stati Uniti il torneo iridato non è molto considerato e in effetti anche questa volta la Nazionale sarà di “secondo piano”: le virgolette sono doverose perché comunque parliamo di dodici giocatori della NBA, tuttavia le stelle più celebri sono assenti e allora potremmo dire che la star di Team USA in questi Mondiali di basket 2023 sia coach Steve Kerr.

Sicuramente l’anno prossimo alle Olimpiadi di Parigi 2024 vedremo più stelle, d’altronde ai Giochi dopo il clamoroso terzo posto di Atene 2004 (dietro anche all’Italia) gli Stati Uniti hanno vinto le ultime quattro edizioni consecutive, mentre ai Mondiali la storia è diversa. Gli USA hanno vinto “solo” due delle ultime sei edizioni, nel 2010 e nel 2014, per il resto sono arrivati due terzi posti nel 1998 e nel 2006 e due flop ancora più pesanti, cioè il sesto posto casalingo del 2002 a Indianapolis e addirittura il settimo posto quattro anni fa in Cina. L’obiettivo è quello di tornare sul tetto del mondo, come comincerà la marcia con la diretta di USA Nuova Zelanda?











© RIPRODUZIONE RISERVATA