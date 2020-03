Diretta Varese Olimpia Milano/ Streaming video tv: derby sotto le Prealpi (basket A1)

Varese Olimpia Milano, domenica 8 marzo 2020 alle ore 17.00 presso la Enerxenia Arena, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di basket Serie A1 2019-2020. Anche questo derby lombardo andrà in scena a porte chiuse, con lo sport italiano alle prese con l’emergenza coronavirus. L’Olimpia si presenta all’appuntamento dopo il doppio impegno ravvicinato in Eurolega, con le sfide alle big spagnole Real Madrid e Valencia alle spalle e il campionato ora di nuovo priorità. L’Armani ora condivide il terzo posto in classifica nel massimo campionato cestistico italiano con Brindisi, a 2 lunghezze di distanza da Sassari al secondo posto e a -8 dalla Virtus Bologna prima della classe. Lo scorso 15 febbraio inoltre Milano ha perso la semifinale di Coppa Italia contro Venezia, mentre Varese in Serie A non scende in campo addirittura dal 26 gennaio scorso, quando è stata sconfitta dalla Fortitudo Bologna, con la Openjobmetis che resta decima in classifica a -4 dalla zona play off. Milano vincente di larga misura su Varese, 83-69, nel match d’andata, l’Olimpia ha vinto gli ultimi 3 precedenti della sfida, ultima vittoria interna di Varese contro l’Armani datata 29 gennaio 2018.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Olimpia Milano sarà trasmessa in esclusiva sul satellite sul canale numero 211 di Sky, ovvero Eurosport 2, e anche in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida Varese Olimpia Milano, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 2.55 volte quanto messo sul piatto, mentre siamo ad un valore di 1.45 volte la puntata sul segno 2 che identifica il successo esterno: di conseguenza, come era logico aspettarsi, l’Armani Exchange parte con i favori del pronostico ma ovviamente il derby è sempre il derby e bisogna fare i conti con l’orgoglio di una Openjobmetis che ha anche bisogno di punti per andare a prendersi la seconda partecipazione ai playoff nelle ultime tre stagioni, non resta allora che rimanere in attesa di quello che succederà sul parquet della Enerxenia Arena…



