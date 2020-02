Diretta Olimpia Milano Venezia/ Streaming video Rai: semifinale Coppa Italia basket

Olimpia Milano Venezia, in diretta dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, si gioca alle ore 17.45 di oggi pomeriggio, sabato 15 febbraio, come prima semifinale della Coppa Italia 2020 di basket, le cui Final Eight sono in corso questa settimana appunto nella città marchigiana. Olimpia Milano Venezia è una sfida naturalmente di grande fascino, anche se almeno parzialmente inattesa. In effetti la Umana Reyer Venezia a causa di una difficile prima parte di campionato è arrivata alle Final Eight di Coppa Italia appena come testa di serie numero 8, ma giovedì ha fatto l’impresa sconfiggendo la Virtus Bologna e così ecco ora la sfida con la AX Armani Exchange Milano, che invece ha sconfitto in modo netto Cremona nel derby lombardo che ha aperto la manifestazione nazionale che assegna il primo trofeo di spicco della stagione del basket.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Milano Venezia sarà disponibile sia in chiaro, con l’appuntamento su Rai Sport + HD al canale numero 57 del telecomando, sia su Eurosport 2, canale riservato ai possessori di un abbonamento. Ci sarà dunque anche una doppia possibilità di seguire questa partita di Coppa Italia in diretta streaming video, rivolgendosi al sito www.raiplay.it (accessibile gratuitamente per tutti) oppure abbonandosi alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le gare della stagione. Il sito www.legabasket.it resta infine punto di riferimento per il torneo, e dunque vi troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo a Pesaro. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA OLIMPIA MILANO VENEZIA: IL CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Olimpia Milano Venezia con grande curiosità. Sulla carta potrebbe essere favorita la squadra di Ettore Messina, dopo la grande prestazione fornita giovedì nel derby con Cremona: partenza a razzo con un eloquente 20-2 dopo cinque minuti e infine un +24 in una partita che ha sempre visto in vantaggio l’Olimpia. Venezia potrà tuttavia mettere sul piatto l’entusiasmo generato dalla vittoria contro la Virtus Bologna, nella sfida stellare fra i campioni d’Italia in carica e l’attuale capolista del campionato: gli uomini di Walter De Raffaele si sono ritrovati al momento giusto e hanno firmato l’impresa del successo in volata, con un punto di scarto (82-81) al termine di un tempo supplementare. Di certo Venezia sarà più stanca di Milano, però dopo avere eliminato la Virtus cercherà il bis contro l’altra corazzata del basket italiano. Quanto all’Olimpia, dopo tanti alti e bassi vincere la Coppa Italia potrebbe valere la svolta della stagione: l’AX saprà superare questo esame?



