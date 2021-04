Diretta/ Venezia Cosenza (Serie B), streaming video DAZN: obiettivi in bilico

DIRETTA VENEZIA COSENZA: PUNTI PESANTI!

Venezia Cosenza, in diretta domenica 11 aprile 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Obiettivi in bilico per le due formazioni che non hanno trovato continuità nell’ultimo periodo. Il Venezia nonostante exploit importanti, come il poker rifilato a domicilio al Monza, si è trovato a perdere punti in momenti cruciali.

Dopo la sconfitta interna contro la Reggina i lagunari hanno pareggiato contro la Spal e si sono assestati al quinto posto: l’obiettivo sembra ora gestire i 7 punti di vantaggio sul Brescia e presentarsi da protagonisti ai play off. Il Cosenza ha dovuto invece incassare un duro colpo in chiave salvezza, perdendo la sfida interna contro la Cremonese: i grigiorossi sono volati a +7 dai silani che vedono ora il Pordenone sestultimo lontano 5 lunghezze. Inoltre, in zona play out i calabresi hanno ora un solo punto di vantaggio su Reggiana ed Ascoli: al di là degli spareggi di fine stagione, anche la retrocessione diretta è tornata ad essere un pericolo concreto per i rossoblu.

DIRETTA VENEZIA COSENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Cosenza sarà disponibile sui canali della nostra televisione su DAZN1, numero 209 del satellite: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA COSENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Venezia e Cosenza presso lo stadio Pierluigi Penzo. I padroni di casa allenati da Paolo Zanetti scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Pomini, Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci, Crnigoj, Taugourdeau, Dezi, Aramu, Di Mariano, Bocalon. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Occhiuzzi con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Falcone, Tiritiello, Idda, Ingrosso, Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Crecco, Tremolada, Carretta, Gliozzi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Venezia Cosenza, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.75 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.15 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 5.70 volte quanto avrete deciso di puntare.



