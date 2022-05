Diretta/ Venezia Tortona streaming video e tv: secondo round al Taliercio (A1 Basket)

DIRETTA VENEZIA TORTONA: VENETI FAVORITI!

Venezia Tortona, sabato 21 maggio 2022 alle ore 21.00 presso il Taliercio di Venezia sarà una sfida valida per gara-4 dei quarti nel campionato di Serie A1 di basket. Secondo appuntamento in casa dei lagunari dopo che la serie si è riportata in vantaggio dei piemontesi. Le due formazioni avevano ottenuto una vittoria a testa nelle prime due partite disputate in casa del Derthona, ma nella prima sfida disputata al Taliercio giovedì scorso è stata Tortona a mettere la testa avanti, vincendo 63-73 e riportandosi in vantaggio nella serie verso la semifinale.

Diretta/ Venezia Tortona (risultato finale 63-73): piemontesi avanti nella serie

Soprattutto, Tortona ha così risposto alla vittoria esterna veneziana, con la Reyer che era stata la prima a far saltare il fattore campo in gara-1, vinta col punteggio di 66-77. Tortona ha risposto nella seconda gara casalinga con un 70-58 ed è sembrata molto più reattiva anche in gara-3, con Daum sugli scudi autore da solo di 19 punti. L’attacco della Reyer invece nonostante una buona ispirazione mostrata da Brooks e Theodore non è riuscito ad essere all’altezza e ora Derthona in questo appuntamento ha la chance di chiudere la serie senza dover arrivare a disputare gara-5.

Diretta/ Tortona Venezia (risultato finale 70-58): la Derthona pareggia la serie!

DIRETTA VENEZIA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Tortona sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare sul loro decoder (numero 211). Ad ogni modo, come ormai sappiamo, il match verrà fornito anche da Discovery Plus, come tutte le altre: broadcaster ufficiale della Lega, richiede un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Infine va ricordato che su www.legabasket.it, il portale della Lega, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Tortona Venezia (risultato finale 66-77): Reyer, allungo decisivo

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Tortona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reyer Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, mentre l’eventuale successo di Derthona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA