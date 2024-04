Video/ Brescia Reyer Venezia (90-84) gol e highlights: Bilan firma 17 punti! (Lega A, 14 aprile 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI BRESCIA REYER VENEZIA: LA SINTESI

Al PalaLeonessa A2A la Germani Brescia sconfigge l’Umana Reyer Venezia per 90 a 84 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo si capisce immediatamente che la partita rimarrà a lungo in equilibrio visto lo spirito combattivo dimostrato da entrambe le squadre anche se i biancoblu guidati da Magro cercano subito di forzare gli avversari ad inseguirli sin dalle battute iniziali.

Gli uomini di coach Spahija, dovendo fare i conti con i punti siglati sia da Bilan che da Christon, provano a non abboccare rispondendo canestro dopo canestro in modo tale da mantenere invariato il distacco acquisito in avvio almeno fino all’intervallo lungo. Nel secondo tempo gli orogranata tentano di affondare il colpo ed i loro sforzi vengono premiati ribaltando la situazione in maniera tale da darsi un’opportunità di strappare il successo il rimonta nel corso dei restanti dieci minuti da disputare nei tempi regolamentari.

Nel finale però i lombardi mettono il turbo invertendo il trend negativo registrato qualche istante prima a rimbalzo e sfruttando l’importante 4 su 5, contro l’appena 1 su 9 dei veneti, nel gioco offensivo dalla distanza. Conquistati i due punti nella ventisettesima giornata del campionato di Lega A di basket, la Pallacanestro Brescia raggiunge quota 40 mentre la Reyer Venezia rimane a 34 punti in classifica.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI BRESCIA REYER VENEZIA: IL TABELLINO

Le statistiche della partita ci dicono quanto la partita sia stata combattuta sotto diversi aspetti a cominciare dalla precisione in fase di realizzazione, dove ha fatto sicuramente la differenza il 45.5% contro il 37.9% nelle triple piuttosto che il 47.6% contro il 49.2% complessivo al tiro. I lombardi hanno agito, seppur di poco, meglio a rimbalzo rispetto ai veneti, 36 a 34 totali dei quali 26 a 27 in difesa e 10 a 7 in attacco, hanno effettuato più assist, 18 a 14, hanno rubato più palle, 5 a 7, e ne hanno perse un numero minore, 10 a 12. Dal canto loro, gli orogranata vincono il computo delle stoppate per 1 a 0. Il miglior marcatore del match è stato il numero due Miro Bilan grazie ai 17 punti realizzati in favore della Germani. Infine, riguardo alla disciplina, tutte e due le compagini hanno commesso 22 falli personali per parte.

