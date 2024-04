DIRETTA VENEZIA TREVISO/ Video streaming tv: le speranze future della Reyer (basket A1, oggi 21 aprile 2024)

DIRETTA VENEZIA TREVISO: REYER “BLOCCATA”

Come accennavamo nel presentare la diretta di Venezia Treviso, la situazione della Reyer è abbastanza definita: salvo scenari complessi, la squadra di Neven Spahija chiuderà al quarto posto la sua regular season e dunque avrà il fattore campo nel primo turno dei playoff, ma non nell’eventuale semifinale. Attualmente infatti Venezia ha due partite da recuperare a Virtus Bologna e Milano che condividono il secondo posto – per sfida diretta le V nere sarebbero seconde con l’Olimpia terza – ed è sempre di due gare il margine che la Reyer difende su Reggio Emilia, quinta a tre giornate dal termine.

Ora: se con la Unahotels c’è un +20 di differenza canestri a parità di vittorie, allo stesso modo con Virtus Bologna e Milano Venezia ha una vittoria e una sconfitta, ma in entrambi i casi la differenza canestri è largamente a vantaggio delle avversarie. Questo significa che, per scavalcarne anche solo una delle due, la Reyer dovrebbe vincere le tre partite restanti (e questo è sempre possibile) ma soprattutto almeno una tra Virtus Bologna e Milano dovrebbe sempre perdere; inoltre tra terzo e quarto posto non cambierebbe poi troppo, dunque per la seconda piazza e il fattore campo in semifinale sia Segafredo che Olimpia dovrebbero crollare. Francamente difficile, ma vedremo… (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA TREVISO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà in chiaro la diretta tv di Venezia Treviso: nella 28^ giornata del massimo campionato di basket è questa la partita selezionata per essere trasmessa per tutti, di conseguenza appuntamento consueto su DMAX che trovate al numero 52 del digitale terrestre. In aggiunta ovviamente potrete seguire il match anche su DAZN: questa piattaforma ha infatti acquistato i diritti per tutta la Serie A1 e ne propone la visione in diretta streaming video, dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio mentre è liberamente consultabile il sito ufficiale della Lega all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili sulla partita e sul campionato.

VENEZIA TREVISO: LA NUTRIBULLET SI GIOCA TANTO!

Venezia Treviso sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Andrea Valzani e Sergio Noce: siamo al Taliercio, domenica 21 aprile alle ore 18:15 si gioca la partita valida per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Per la NutriBullet è una delle ultime occasioni per blindare la salvezza: domenica scorsa Treviso ha perso una straordinaria occasione contro Milano, partita davvero ostica sulla carta ma che i veneti hanno condotto per larghi tratti e avevano anche ripreso prima di cadere nel concitato finale, due punti che pesano come un macigno perché adesso la situazione potrebbe farsi davvero seria per la squadra di Frank Vitucci.

La Reyer invece sembra aver chiuso la sua regular season, e pensa già ai playoff: vedremo più avanti che lo scenario di classifica per Venezia, in calo e battuta anche a Brescia dalla capolista, è difficilmente modificabile e dunque, più che giustamente, Neven Spahija utilizzerà queste ultime tre partite nel tentativo di trovare ritmo in vista della post season, perché allo stato attuale delle cose gli orogranata hanno perso un po’ del loro smalto. Aspettando che la diretta di Venezia Treviso prenda il via, possiamo fare un rapido approfondimento su quelli che sono i temi principali legati al derby veneto di scena al Taliercio.

DIRETTA VENEZIA TREVISO: REYER IN CALO

Manca sempre meno alla diretta di Venezia Treviso: è una partita nella quale la Reyer deve testare la sua condizione, perché ultimamente la squadra orogranata è calata sensibilmente e per esempio ha perso due sfide dirette contro Virtus Bologna, crollando in casa, e Brescia a causa delle quali non ha potuto dare l’assalto al primo posto in regular season o comunque alla possibilità di garantirsi il fattore campo anche in un’eventuale semifinale playoff, tema che certamente sarebbe stato molto importante visto che la concorrenza da affrontare sarà durissima.

Treviso sa che la sua salvezza passerà dall’atteggiamento giusto: per la NutriBullet, come già dicevamo, potrebbe essere decisiva la trasferta di Varese settimana prossima ma per il momento la corsa di Frank Vitucci è sui risultati di Pesaro e Brindisi, che iniziavano la 28^ giornata alle spalle e dunque sono le squadre che nell’immediato Treviso deve controllare. Certo poi alla Itelyum Arena, se le cose si mettessero in un certo modo, potrebbe arrivare una grande occasione per mettersi al sicuro ma in questo momento la NutriBullet si deve concentrare sulla trasferta del Taliercio, è questa la partita dai vincere per salvarsi.











