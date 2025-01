DIRETTA VENEZIA VERONA, SCONTRO IN ZONA RETROCESSIONE

Derby imperdibile quello proposto con la diretta Venezia Verona di lunedì 27 gennaio alle ore 18:30. Gli arancioneroverdi sfidano i gialloblu per cercare di uscire dalla zona retrocessione in cui entrambe si trovano al momento. I lagunari sono in penultima posizione nella graduatoria del campionato 2024/2025 con soli quindi punti e gli scaligeri si piazzano davanti a loro al diciannovesimo posto con diciannove punti, ad uno solo di distacco dal trio costituito a salire da Lecce, Parma ed Empoli. La squadra di mister Eusebio Di Francesco ha inoltre strappato un pareggio in casa del Parma soltanto qualche giorno fa.

Diretta/ Sampdoria Verona Primavera (risultato finale 1-1): pari tra le due squadre (26 gennaio 2025)

I mastini del tecnico Paolo Zanetti sono invece reduci dalla batosta subita contro la Lazio per 3 a 0 ed in precedenza anche il Napoli capolista aveva avuto la meglio su di loro. L’ultima vittoria veronese risale allo scorso anno e quindi al successo esterno ottenuto nientemeno che in casa del Bologna ma per continuare a sognare la salvezza in Serie A bisognerà ripetere quel tipo di prestazioni e fare punti preziosi sia contro squadre più blasonate sia contro le concorrenti più dirette.

Calciomercato Serie A/ Belotti verso il Venezia. Balotelli può rimanere al Genoa (23 gennaio 2025)

DIRETTA VENEZIA VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà vedere in streaming a pagamento su telefono, pc e tablet tramite DAZN la diretta Venezia Verona. Gli iscritti a questo servizio ed anche a Sky potranno invece vedere la partita in televisione sul canale Zona Dazn 214 oppure utilizzare l’applicazione di Sky Go.

VENEZIA VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso l’utilizzo del modulo 3-5-2 con Stankovic, Sverko, Idzes, Haps, Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Condé o Doumbia, Ellertson, Oristanio e Yeboah per i Leoni Alati nelle probabili formazioni della diretta Venezia Verona della ventiduesima giornata di campionato. La sconfitta contro i biancocelesti potrebbe invece aver lasciato il segno sul 3-4-1-2 con Montipò, Magnani, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Lazovic, Suslov oppure Kastanos, Sarr e Tengstedt nelle idee tattiche di mister Paolo Zanetti per i suoi uomini di partenza.

DIRETTA/ Verona Inter Primavera (risultato finale 1-4): un trionfo nerazzurro! (oggi 22 gennaio 2025)

DIRETTA VENEZIA VERONA, LE QUOTE

Le quote della diretta Venezia Verona sembrano essere favorevoli ai padroni di casa per questo derby veneto. Gli arancioneroverdi sarebbero infatti i favoriti per assicurarsi il successo finale a giudicare dall’1 indicato per esempio da bookmakers come Sisal a 2.25. Si può invece notare curiosamente come gli scaligeri abbiano le stette probabilità di vincere così come di tornare a casa con un pareggio da questa trasferta considerando che sia l’x che il 2 sono quotati a 3.25.