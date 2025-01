VIDEO PARMA VENEZIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ennio Tardini il Parma riacciuffa il Venezia sull’1 a 1 nella ripresa. Nel primo tempo i ducali tentano subito di dettare legge sebbene si rivelino imprecisi con Cancellieri già verso l’8′ e non battono Stankovic con Mihaila neanche al quarto d’ora.

I Leoni Alati cominciano ad avere più spazio per agire e ne approfittano per sbloccare il risultato al 20′ con il calcio di rigore siglato da Pohjanpalo ed assegnato con l’ausilio del VAR per colpa dell’intervento irregolare eseguito da Keita nei confronti di Yeboah. Gli emiliani partono quindi alla ricerca del pareggio ma falliscono un paio di chances interessanti con Hernani al 33′ e pure con Mihaila al 43′.

Nel secondo tempo l’estremo difensore ospite Stankovic si prende la scena salvando i suoi sulle sortite offensive provate da Camara tra il 48′ ed il 54′, oltre che da Mihaila e Man al 52′. Un altro penalty consente ai crociati di ripristinare l’equilibrio iniziale al 57′ con la trasformazione di Hernani dopo l’entrata scorretta di Candela su Camara. Nel finale i lagunari tornano a farsi sotto e non viene convalidato loro un gol con Oristanio all’80’ per la posizione di fuorigioco indicata dal VAR. Il solito Stankovic evita invece una sconfitta in rimonta su Man all’8’2 e su Camara al 90’+1′.

