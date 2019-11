Diretta Verona Brescia/ Streaming video tv: quote, Corini a rischio? (Serie A)

Verona Brescia, diretta da Mariani, domenica 3 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Sfida sempre sentita tra due squadre, seppur situate in regioni diverse, distanti solo 70 chilometri fra loro. Gli scaligeri continuano a stupire, 12 punti in 10 partite e piazzamento a metà classifica ottenuto anche grazie all’ultimo colpaccio in casa del Parma nel turno infrasettimanale. I gialloblu hanno saputo rispondere al primo momento difficile della stagione dopo le sconfitte contro Napoli e soprattutto Sassuolo in casa e ora cercheranno conferme contro un Brescia che, seppur con una partita disputata in meno, è scivolato in zona retrocessione con un solo punto conquistato nelle ultime cinque partite disputate in Serie A, con le Rondinelle sconfitte martedì scorso dall’Inter in un match pur molto combattuto allo stadio Rigamonti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Verona Brescia, domenica 3 novembre 2019, sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 252 del satellite su Sky Sport, per tutti gli abbonati Sky. Questi ultimi potranno seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BRESCIA

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Verona Brescia, domenica 3 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Il Verona allenato da Ivan Juric schiererà un 3-4-2-1: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Salcedo; Stepinski. Il Brescia guidato in panchina da Eugenio Corini risponderà con un 3-5-2 così schierato: Alfonso; Cistana, Mangraviti, Gastaldello; Sabelli, Bisoli, Tonali, Zmrhal, Mateju; Balotelli, Donnarumma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano il Verona favorito sul Brescia. Quota per l’affermazione interna fissata a 2.15, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 3.50. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.20, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.65.



