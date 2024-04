DIRETTA/ Verona Genoa (risultato 0-0) video streaming tv: squadre in campo, si gioca! (7 aprile 2024)

DIRETTA VERONA GENOA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta della sfida tra Verona Genoa evidenzia due formazioni che guardando la classifica si ritrovano rispettivamente al quindicesimo e dodicesimo posto. Nonostante la classifica li posizioni piuttosto vicini, in realtà sono ben 8 i punti che le separano. Genoa che sta realizzando un grande campionato con 32 gol fatti e 37 subiti che vanno a condire i 35 punti raccolti. Grande merito va dato al calciatore islandese Gudmundsson, autore di 11 marcatore in questo campionato andando a eguagliare il numero di gol dello scorso campionato in serie B. Il calciatore è al centro di numerosi interessi di club in Europa e si prospetta un’estate piena di offerte per i rossoblù.

Verona che si ritrova al quindicesimo posto dopo 30 partite giocate con 27 punti raccolti in questo campionato. Il numero 27 si ripete ancora per il Verona in quanto è quello dei gol realizzati in questo campionato. Diverso invece quello delle reti subite che risultano essere 40. Il miglior marcatore della squadra di casa risulta essere il centrocampista ex Bari e Napoli Folorunsho con 4 reti all’attivo. Finalmente adesso siamo pronti a scoprire quello che succederà al Bentegodi: mettiamoci comodi e lasciamo ogni discorso ai protagonisti del pomeriggio, la diretta di Verona Genoa sta davvero per farci compagnia! (Marco Genduso)

VERONA GENOA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Verona Genoa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Verona Genoa sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

VERONA GENOA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Verona Genoa sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le ultime 5 partite giocate tra le due formazioni. Tra il 2020 e il 2023 le due formazioni si sono affrontate in 5 occasioni con tre pareggi e una vittoria a testa. La prima sfida che vi presenteremo è quella terminata con un pareggio a reti bianche. Gara di ritorno che invece ha presentato quattro gol grazie al risultato finale di 2-2. La sfida con più gol tra queste due formazioni risulta essere quella del 25 settembre 2021.

La gara è terminata con il risultato di 3-3. Verona che firma il doppio vantaggio con Simeone e Barak prima di subire la rimonta di Criscito e due volte Destro. Nel finale il croato Kalinic per il pareggio conclusivo. Verona che ha vinto il 4 Aprile 2022 grazie alla zampata vincente dell’ex Simeone. Ultima sfida giocata dalle due formazioni che risulta essere quella della gara di andata con la rete del difensore Dragusin che regalò i tre punti ad Alberto Gilardino. (Marco Genduso)

VERONA GENOA: BARONI NON DEVE SBAGLIARE!

Verona Genoa, in diretta domenica 7 aprile 2024 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. L’Hellas Verona mira alla salvezza dopo aver rischiato grosso la stagione precedente. La squadra scaligera ha garantito la permanenza nella massima serie vincendo lo spareggio contro lo Spezia. Tuttavia, la squadra di Baroni sta attraversando un periodo difficile, anche a causa di questioni societarie che hanno portato a dolorose partenze durante il mercato di gennaio. Attualmente, i gialloblu occupano il quindicesimo posto in classifica con 27 punti, con un margine di due punti sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno hanno ottenuto un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Cagliari.

Il Genoa punta a mantenere la sua posizione nella massima serie dopo la promozione ottenuta la stagione precedente. La squadra allenata da Gilardino sta ottenendo buoni risultati e si trova al dodicesimo posto in classifica con 35 punti, con un vantaggio di dieci punti sulla zona retrocessione e dunque i Grifoni . Nell’ultimo turno ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA GENOA

Le probabili formazioni della diretta Verona Genoa, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Risponderà il Genoa allenato da Alberto Gilardino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Vitinha.

VERONA GENOA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











