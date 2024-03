DIRETTA/ Genoa Frosinone video streaming tv: sarà il decimo incontro di sempre (oggi 30 marzo 2024)

DIRETTA GENOA FROSINONE, TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Genoa Frosinone. Sarà la decima partita tra queste due formazioni che hanno iniziato a sfidarsi a dicembre del 2006 con il primo scontro terminato 3-2 per il Genoa davanti ai 16.000 abbondanti del Ferraris. Si parla ancora di Serie B con il ritorno terminato 2-0 sempre per i rossoblu. Il primo pareggio arriva in Serie A, all’esordio in questa competizione tra queste due formazioni: 2-2.

Il Genoa detiene il record della vittoria più ampia, vale a dire il 4-0 del 2016. Su un totale di 9 gare, 5 sono state conquistate dal Genoa mentre le altre 4 sono state divise equamente in successi ciociari e pareggi. A proposito delle vittorie dei gialloblu, sono arrivate entrambe negli scontri più recenti: 3-2 in B e 2-1 in A, sempre nel 2023. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

DIECI PUNTI DI DISTACCO

La diretta Genoa Frosinone, in programma sabato 30 marzo alle ore 15:00, racconta della 30esima giornata di Serie A. Il Grifone sono reduci da tre partite di fila senza mai vincere: 2-1 dall’Inter, 3-2 esterno dal Monza e infine il pareggio con la Juventus.

Il Frosinone sta vivendo un periodo che definire un incubo è un eufemismo. I ciociari non vincono da 21 gennaio contro il Cagliari, per il resto solo sconfitte e pareggi. Nelle ultime tre giornate sono arrivati il pareggio con il Lecce e le sconfitte contro Sassuolo e Lazio.

GENOA FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Frosinone vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta ci sarà Martinez, difesa a tre solita con De Winter, Bani e Vasquez. Sabelli farà l’esterno insieme a Messias con Malinovskyi, Badelj e Frendrup nella zona nevralgica. Davanti Gudmundsson e Retegui.

Il Frosinone replica con il classico 4-3-3. Tra i pali Turati, difesa a quattro con Lirola, Okoli, Romagnoli e Zortea a chiudere il reparto arretrato. Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini si occuperanno del centrocampo mentre Soulé, Cheddira e Seck dovrebbe provarci..

GENOA FROSINONE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Genoa Frosinone danno favorita la squadra casa a 1,95. Secondo bet365, la X sta a 3.30 mentre l’ 1 fisso a tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è offerto a 2 mentre l’Under è a 1.89. Infine Gol a 1.75 mentre per quanto concerne il suo contrario ovvero l’Under è a 2.

