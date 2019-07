Diretta Verona Hoffenheim/ Risultato live: amichevole di lusso per l’Hellas

Verona Hoffenheim si gioca a Feldkirchen, con calcio d’inizio alle ore 17:00 di giovedì 25 luglio: nella seconda parte del ritiro estivo l’Hellas apre le danze con un’amichevole di lusso, che la mette di fronte ad una squadra che è giunta ottava nell’ultima Bundesliga ma soprattutto ha giocato per la prima volta di sempre la fase a gironi di Champions League, facendo anche una discreta figura. Magra invece quella che i gialloblu di Ivan Juric hanno fatto nell’ultima uscita estiva: se infatti nella prima amichevole erano arrivati 12 gol, contro la Top 22 Dilettanti incredibilmente gli scaligeri non sono andati oltre un deludente 1-1 che ha messo in discussione il lavoro svolto fino a questo momento. Naturalmente si tratta solo di calcio di luglio, ma qualche campanello d’allarme potrebbe comunque suonare; adesso vedremo come andranno le cose nella diretta di Verona Hoffenheim, nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano schierare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Hoffenheim, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: la partita non viene trasmessa e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistervi. Tuttavia, per tutte le informazioni utili del caso, potrete avvalervi degli account ufficiali che la società salentina mette a disposizione sulle sue pagine social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA HOFFENHEIM

E’ probabile che per Verona Hoffenheim Juric voglia giocare con la squadra migliore, almeno all’inizio: dunque Dawidowicz, Rrahmani e Gunter a protezione di Silvestri mentre Marrone potrebbe andare a posizionarsi al centro della zona mediana, facendo coppia con Miguel Veloso e portando invece ad allargarsi Bessa e Luigi Vitale. Nel tridente offensivo Di Carmine potrebbe essere la prima punta con Lee Seung-Woo e Di Gaudio ai lati, oppure giocare lui stesso come esterno con Pazzini da centravanti. L’Hoffenheim ha cambiato allenatore, affidandosi a Alfred Schreuder: potrebbe giocare con un rombo di centrocampo nel quale Nordveit può essere il vertice alto e Kramaric il trequartista a supporto degli attaccanti Szalai e Adamyan. Sulle mezzali potrebbero giocare Grillitsch e Rupp, oppure Bittencourt potrebbe abbassare la sua posizione; in difesa possibilità per Vogt e Akpoguma al centro, con Kaderabek e Stafylidis sugli esterni mentre in porta dovrebbe andare Baumann.



