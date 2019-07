Diretta Verona Top 22 Dilettanti/ Streaming video e tv: amichevole per l’Hellas

Verona Top 22 Dilettanti si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 17 luglio 2019: siamo a Mezzano, vicino a Primiero dove l’Hellas sta affrontando il ritiro estivo per preparare una stagione che la vede tornare in Serie A dopo un solo anno, grazie alla vittoria della finale playoff contro il Cittadella. Grandi ambizioni per la squadra guidata da Ivan Juric, tornato in sella dopo la deludente esperienza con il Genoa: già la scorsa domenica gli scaligeri hanno affrontato la prima sgambata contro una selezione locale e ora ne affrontano un’altra, con la consapevolezza di dover provare ad amalgamare il gruppo per provare a salvarsi, cosa che non era riuscita nell’ultima esperienza nel massimo campionato. L’avversario è ancora una volta modesto, un’occasione in più per provare schemi e situazioni; aspettiamo allora la diretta di Verona Top 22 Dilettanti, intanto possiamo valutare quelle che potrebbero essere le scelte di Juric in termini di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Top 22 Dilettanti, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa amichevole, ma eventualmente potrete avvalervi delle informazioni utili che giungeranno dagli account ufficiali messi a disposizione dalla società estense sui social network, in particolare su Facebook e Twitter che sono consultabili gratuitamente.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TOP 22 DILETTANTI

In Verona Top 22 Dilettanti Ivan Juric potrebbe mischiare le carte rispetto a domenica: il tecnico croato ha utilizzato due diversi moduli tra primo e secondo tempo e potrebbe dunque affidarsi ad un 3-4-3 con Silvestri tra i pali, una difesa composta da Dawidowicz e Bocchetti in appoggio a Balkovec e un centrocampo nel quale potrebbero trovare spazio Miguel Veloso e Henderson come centrali, con Faraoni e Luigi Vitale che invece possono agire sulle corsie esterne. Nel tridente offensivo possibile utilizzo congiunto di Di Carmine – che si allargherebbe sull’esterno – e Pazzini, a giocarsi l’altra maglia sarebbero in questo caso il sudcoreano Lee e Antonino Ragusa che, passando al 3-5-2, andrebbe a giocare da laterale di centrocampo. Ad ogni modo le scelte sono tante: in mediana può ad esempio iniziare la partita Badu, arrivato dall’Udinese.



