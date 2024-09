VERONA UDINESE PRIMAVERA: DERBY TRIVENETO!

La diretta Verona Udinese Primavera (si gioca alle 11.00 di domenica mattina) mette a confronto due squadre in cerca di riscatto. Dopo un inizio di campionato promettente con 6 punti ottenuti nelle prime quattro partite, gli scaligeri hanno subito una sconfitta pesante, 2-0 in casa dell’Empoli che non aveva ancora vinto una sola partita in campionato, con i gialloblu apparsi poco brillanti nell’occasione.

Crisi nera per l’Udinese che ha perso 5 partite su 5 in questo avvio di campionato Primavera 1. La quinta sconfitta consecutiva per i friulani è arrivata nell’ultimo turno disputato, un pesante 1-4 in casa contro l’Atalanta. La difesa rischia di battere primati negativi con i bianconeri che finora non hanno mai incassato meno di 4 gol in una singola partita, con ben 25 reti incassate nelle prime 5 partite disputate.

DIRETTA VERONA UDINESE PRIMAVERA: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Verona Udinese Primavera, potete sintonizzarvi gratuitamente su Sportitalia, disponibile al canale 60 del digitale terrestre. In alternativa, per la diretta streaming, è possibile guardare la partita sul sito web di Sportitalia o tramite l’app dedicata, accessibile da smartphone, tablet e computer.

DIRETTA VERONA UDINESE PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a focalizzarci sulle possibili scelte dei due allenatori, per la diretta Verona Udinese Primavera. Il Verona adotterà un modulo 3-4-1-2. Magro sarà tra i pali, mentre la linea difensiva sarà composta da Nwanege, Popovic e Corradi. Sulle fasce giocheranno Agbonifo e Barry, con Szimionas e Dalla Riva a centrocampo. In attacco, la coppia Vermesan-Luna sarà supportata da Pavanati alle loro spalle. L’Atalanta sfodererà invece questo undici titolare: Torriani, Gobbo, Simonetto, Ghezzi, Riccio, Bonanomi, Mencaraglia, Baldo, Bilać, Armstrong, Fiogbe.

DIRETTA VERONA UDINESE PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le proposte dei bookmaker per tutti coloro che vorranno scommettere sulla diretta Verona Udinese Primavera. Vittoria del Verona quotata 1.50, quota per il pareggio che sale a 3.80 mentre l’eventuale vittoria dell’Udinese in trasferta viene quotata 5.80.