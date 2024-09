DIRETTA EMPOLI VERONA PRIMAVERA, TERZA DI FILA PER GLI SCALIGERI?

Da una parte una formazione che non ha ancora vinta, dall’altra chi arriva da due vittorie di fila. La diretta Empoli Verona Primavera, in programma domenica 22 settembre 2024 alle ore 15:00, è vicinissima ad iniziare.

I toscani come detto non sono ancora riusciti a conquistare i tre punti con solamente due punti in appena quattro incontro. La prima e l’ultima sfida sono terminate con sconfitte: 1-0 contro la Lazio e 4-1 dal Milan. I punti sono arrivati invece con Sampdoria e Lecce, doppio 1-1.

Il Verona Primavera ha rialzato la china dopo il pareggio con il Sassuolo all’esordio per 1-1 e soprattutto la pesante sconfitta per 4-1 con la Fiorentina. Settembre però è stato fin qui il mese della rinascita come dimostra l’1-0 al Cagliari e il 5-3 al Torino.

DIRETTA EMPOLI VERONA PRIMAVERA, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Se volete vedere la diretta Empoli Verona Primavera potrete farlo gratuitamente e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terreste.

Per la diretta streaming avrete l’occasione o di vedere la partita sul sito web di Sportitalia oppure sull’applicazione attraverso smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VERONA PRIMAVERA

Ora siamo pronti a raccontare le probabili formazioni Empoli Verona. I toscani si disporranno con il modulo 4-3-3. Tra i pali Versari, difesa a quattro composta da Moray, Tsoto, Rugani e Majdandzic. A centrocampo Bacci, El Biache e Huqi mentre in attacco Cesari, Poppo e Orlandi.

Il Verona invece opterà per l’assetto tattico 3-4-1-2. In porta Magro, pacchetto arretrato formato da Nwanege, Popovic e Corradi. Agiranno da esterni Agbonifo e Barry con Szimionas e Dalla Riva in mediana. In attacco Vermesan-Luna con alle loro spalle Pavanati.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI VERONA PRIMAVERA

In conclusione, diamo un’occhiata alle quote per le scommesse Empoli Verona Primavera. I toscani sono dati a 2.25 contro i 2.75 degli scaligeri. Il segno X del pareggio invece è stato quotato dai bookmakers a 3.25 in lista.

L’Over 2.5 viene offerto a 1.60, molto più basso del 2.30 dell’Under alla stessa soglia per le due formazioni impegnate in questo turno di campionato.