DIRETTA UDINESE ATALANTA PRIMAVERA: FRIULANI GIÀ NEI GUAI!

La diretta Udinese Atalanta Primavera prende il via alle ore 14:30 di lunedì 23 settembre, come posticipo nella quinta giornata del campionato Primavera 1 2024-2025: si tratta di un match che può sorridere alla Dea, il cui avvio di stagione non è stato brillantissimo. L’Atalanta resta però una squadra che, come aveva già fatto vedere lo scorso anno, può decisamente ambire ai playoff e intanto ha ripreso la sua marcia, perché domenica scorsa ha vinto sul campo della Sampdoria una partita davvero pirotecnica, ottenendo il primo successo in questo campionato e dunque prendendo slancio in vista di questo match.

L’Udinese invece ha purtroppo fatto vedere che la retrocessione nel campionato 2, dopo una sola stagione, potrebbe essere questione di tempo: un inizio davvero pessimo fatto di sole sconfitte ma, soprattutto, una difesa che in media ha incassato oltre cinque gol a partita. Come risollevarsi da uno scenario che parla di enormi difficoltà nell’approcciarsi al torneo? Lo scopriremo presto, per il momento però ci possiamo mettere comodi e stare a vedere quello che succederà nella diretta Udinese Atalanta Primavera, a cominciare ovviamente dalle scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

UDINESE ATALANTA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere la diretta Udinese Atalanta Primavera in tv vi dovrete rivolgere a Sportitalia: come noto è questa emittente che si occupa di mandare in onda le partite del campionato Primavera 1, per questo posticipo del lunedì l’appuntamento dovrebbe essere classico al numero 60 del digitale terrestre ma, al fianco di questa opzione, restano valide le alternative della diretta streaming video fornite dalla stessa emittente, nello specifico stiamo parlando del sito ufficiale e della relativa applicazione attivabile sui vostri apparecchi mobili.

DIRETTA UDINESE ATALANTA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Udinese Atalanta Primavera Igor Bubnjic può cambiare qualcosa: da valutare cosa, per esempio Danciutu e Cella possono giocare davanti con il secondo da trequartista, il modulo a quel punto diventerebbe un 3-4-1-2 con Bonin comunque in attacco e una mediana a due con Demiroski, De Crescenzo, Manuel Conti e Barbaro a giocarsi le due maglie. Sugli esterni dovrebbero giocare ancora una volta Lazzaro e Marello, difesa con Bozza, Busolini e Olivo che proteggeranno il portiere friulano Malusà.

Giovanni Bosi dovrebbe confermare le sue scelte nella diretta Udinese Atalanta Primavera: davanti giocheranno quindi Baldo e Fiogbe autori di tre dei quattro gol di Bogliasco, con Gobbo e Bonsignori Goggi a correre sulle corsie laterali mentre Riccio, Steffanoni e Mencaraglia saranno in mezzo a occuparsi del settore nevralgico. In difesa invece abbiamo il ballottaggio tra Bilac e Ghezzi, che farebbe il braccetto; conferme per Armstrong, lui pure a segno domenica scorsa, e Tavanti che si piazzeranno a protezione del portiere Torriani.