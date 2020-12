Diretta/ Vibonese Palermo (Serie C) streaming video tv: rosanero senza scelta

DIRETTA VIBONESE PALERMO: QUOTE EQUILIBRATE!

Vibonese Palermo, in diretta dallo stadio Razza di Vibo Valentia in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Rosanero senza scelta, anche dopo la vittoria interna contro la Casertana che ha regalato grande fiducia all’ambiente siciliano, soprattutto perché ha riscattato il precedente ko sul campo del Foggia. Se il Palermo vuole candidarsi ai play off, non può perdere però ulteriore terreno in classifica e dovrà vedersela, dopo aver riagganciato il secondo posto, sul campo di una Vibonese che insegue a un solo punto di distanza. Calabresi reduci da due pareggi consecutivi: dopo la vittoria esterna contro la Casertana, sono arrivate due “X” contro Teramo e Bari. Due trasferte consecutive contro la terza e la seconda in classifica, dalle quali la formazione allenata da Galfano è uscita imbattuta, mantenendosi nel contempo a distanza di sicurezza dalla zona play out.

DIRETTA VIBONESE PALERMO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Palermo sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE PALERMO

Le probabili formazioni di Vibonese Palermo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Razza di Vibo Valentia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Angelo Galfano con un 3-4-3: Marson; Sciacca, Bachini, Mahrous; Ciotti, Prezzabile, Tumbarello, Rosi; Plescia, Parigi, Statella. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Boscaglia schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Luperini; Kanoute, Rauti, Floriano; Lucca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Vibonese e Palermo, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 2.87, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.75.



