Video/ Perugia Carrarese (0-2) gol e highlights: segnano Zanon e Di Gennaro! (Serie C, 14 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA CARRARESE: LA SINTESI

Allo Stadio Renato Curi la Carrarese sconfigge in trasferta il Perugia per 2 a 0 nella gara d’andata del primo turno nazionale dei playoff promozione della Serie C 2023/2024 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Giallazzurri sembrano iniziare il match con il turbo inserito poichè riescono a spezzare l’equilibrio immediatamente in apertura al 3′ con la rete siglata da Zanon, protagonista di una bella conclusione dalla distanza.

La risposta dei Grifoni viene dunque affidata a Iannoni che, tuttavia, fallisce due occasioni per pareggiare centrando un palo al 26′ e vedendosi parare in corner un tiro dall’estremo difensore Bleve poi al 36′. Nel secondo tempo la storia della sfida pare ripetersi se si pensa a quanto successo nel corso della frazione di gioco precedente e così i giallazzurri di mister Antonio Calabro raddoppiano già al 50′ con il colpo di testa vincente firmato da Di Gennaro, il quale capitalizza nel migliore dei modi l’assist offertogli da Capezzi su calcio d’angolo.

Nel finale i giallazzurri non calano il tris con Finotto al 67′ e con Panico, che non concretizza fra il 68′ e l’84’. Sul fronte opposto i biancorossi di Formisano si vedono parare in corner un buon tiro di Vazquez all’85’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Calzavara di Varese ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Kouan all’83’ da un lato, Finotto al 42′ e Zanon al 79′ dall’altro.

Il successo conquistato lontano da casa permette alla Carrarese di guardare alla sfida di ritorno da disputare in Toscana con un buon vantaggio da poter gestire tra le mura amiche mentre il Perugia dovrà ora tentare una rimonta quasi disperata per poter continuare a sperare nella promozione in Serie B.

