Video/ Atalanta U23 Catania (0-1) gol e highlights: ci pensa Bouah nel finale! (Serie C, 14 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA U23 CATANIA: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Caravaggio il Catania si aggiudica per 1 a 0 in trasferta contro l’Atalanta U23 l’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C 2023/2024 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossazzurri tentano immediatamente di prendere in mano il controllo delle operazioni proponenso in zona offensiva con un paio di giocate insidiose firmate da Cianci, di testa e con deviazione in corner al 6′, e da Cicerelli, poi al 9′.

Diretta/ Atalanta U23 Catania (risultato finale 0-1): la decide Bouah! (Serie C playoff 14 maggio 2024)

La compagine allenata da mister Michele Zeoli non toglie il piede dall’acceleratore e si dispera anzi al 22′ quando Cianci manca di poco lo specchio della porta con una conclusione imprecisa. Nel secondo tempo i giovani orobici suonano la carcia con un colpo di testa di Ceresoli e bloccato da Furlan tra i pali al 48′ oltre a mancare una doppia opportunità al 49′ con Palestra, il cui tiro è stato parato, e Cissé, che sulla respinta manda la sfera sopra la traversa. Nemmeno il loro collega Capone ha maggio fortuna quindi al 55′.

Video/ Atalanta U23 Legnago Salus (1-1) gol e highlights: Svidercoschi non basta! (Serie C, 11 maggio 2024)

Nel finale i siciliani riescono a spezzare l’equilibrio con il gol siglato da Bouah, bravo ad insaccare il pallone in rete con un colpo di testa su cross dalla destra di Tello. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Leonardo Mastrodomenico di Matera ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Panada al 7′ e Ceresoli al 74′ da un lato, Celli al 32′, Di Carmine al 53′, Castellini al 59′ e Tello al 79′ dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche permette al Catania di partire da una posizione molto più che favorevole in vista della gara di ritorno da disputare sabato contro l’Atalanta U23, che dovrà invece darsi parecchio da fare se vorrà davvero rimontare in trasferta.

Diretta/ Atalanta U23 Legnago Salus (risultato finale 1-1): Sambou manca il gol! (Serie C 11 maggio 2024)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA U23 CATANIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA