DIRETTA/ Vibonese Turris (risultato 0-0) streaming video e tv: si comincia!

DIRETTA VIBONESE TURRIS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Match intrigante, Vibonese Turris avrà inizio tra pochissimi minuti: la squadra calabrese di Vibo Valentia affronta gli ospiti campani di Torre Annunziata, andiamo allora a presentare mediante le statistiche il cammino delle due formazioni nella prima parte del girone C della Serie C 2021-2022. La Vibonese ospita la Turris in una sfida in cui ha poche alternative alla vittoria. Reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro la Fidelis Andria, ha la possibilità di proseguire la sua striscia positiva.

La Turris deve invece rifarsi al più presto dalla sconfitta interna per 1-0 per mano del Palermo. La Vibonese per ora sul proprio campo ha ottenuto solamente un pareggio e una sconfitta, segnando una rete e subendone tre. La Turris invece in trasferta ha vinto una partita e ne ha pareggiata una segnano complessivamente due reti e non subendone nemmeno una. Adesso però non è più tempo per parole e numeri: cediamo allora senza indugio la parola al campo, dove a parlare con le azioni saranno i protagonisti di Vibonese Turris!

DIRETTA VIBONESE TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Turris non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

I CALABRESI PER DECOLLARE

Vibonese Turris, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. I calabresi sono ancora in attesa di decollare in un momento difficile della stagione: dall’inizio dell’annata la squadra allenata da Gaetano D’Agostino non ha ancora centrato una vittoria, l’ultimo pareggio in casa della Fidelis Andria ha lasciato la Vibonese a quota 2 punti, facendo compiere alla squadra rossoblu un passo avanti che ha regalato sollievo dopo l’ultima dura sconfitta interna contro la Juve Stabia.

La Turris lavora a sua volta per riscattarsi dopo una doppia sconfitta. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia subita per mano della Viterbese i corallini sono caduti anche in campionato, perdendo 0-1 allo stadio Liguori contro il Picerno, con la vittoria di Foggia che non è stata portata avanti sul piano del gioco dagli uomini di Caneo. Il 2 maggio scorso l’ultimo precedente a Vibo Valentia tra i padroni di casa calabresi e la Turris, 1-1 il risultato finale con gol di Spina per la Vibonese e di Persano per i corallini.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE TURRIS

Le probabili formazioni di Vibonese Turris, match che andrà in scena allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Per la Vibonese, Gaetano D’Agostino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marson; Fomov, Vergara, Risaliti, Mauceri; Basso, Gelonese, Bellini; Spina, Sorrentino, Golfo. Risponderà la Turris allenata da Bruno Caneo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Perina, Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Bordo, Tascone, Palmucci, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Luigi Razza di Vibo Valentia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vibonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.



