Diretta video “Europa: valori e nuove sfide” al Meeting Rimini/ Incontro sull’Ue

Si parlerà di Europa durante l’ultima giornata del Meeting di Rimini. L’incontro, programmato alle 11.30 e intitolato “Europa: tra valori da riscoprire e nuove sfide da affrontare”, avrà come protagonisti l’attuale presidente del Parlamento europeo David Sassoli; Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus; Silvio Cattarina, fondatore e presidente della cooperativa sociale “L’Imprevisto”; e Pino Morandini, vice presidente vicario del “Movimento per la Vita”. Bernard Scholz, presidente della Cdo, introduce e modera. Il tema Europa è stato uno degli argomenti centrali, di cui si è discusso molto, alla 40esima edizione del Meeting. Nei giorni scorsi, per esempio, ne ha parlato Paolo Savona al convegno “Europa: problema o opportunità per l’Italia?”, ma anche Annamaria Furlan, segretaria della Cisl, e Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, hanno discusso della questione in occasione dell’incontro “L’Europa salverà il lavoro?”. Ci si è confrontati, quindi, sul ruolo dell’Unione in relazione a diversi aspetti, come l’occupazione, i diritti e i doveri, l’economia.

DIRETTA VIDEO “EUROPA: VALORI E NUOVE SFIDE” AL MEETING RIMINI

Dopo l’incontro inaugurale con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, sarà David Sassoli, per la prima volta al Meeting, a chiudere questa edizione. Bruno, che quest’anno ha partecipato a tre diversi convegni, è dal 2014 volontario presso la Fondazione Banco Alimentare Onlus, in seguito è diventato membro del Consiglio di Amministrazione e infine presidente della stessa fondazione. Cattarina è invece un grande amico della manifestazione riminese, infatti vi ha partecipato la prima volta nel 1989 e poi per diversi anni fino ad oggi, mentre per il vice presidente del “Movimento per la Vita” questa è la prima esperienza al Meeting.

