Diretta video, Javier Zanetti al Meeting di Rimini/ Incontro col Capitano dell’Inter

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter e membro del comitato organizzatore delle competizioni FIFA, partecipa per la prima volta al Meeting di Rimini, in occasione dell’incontro “Vincere, ma non solo. Crescere nella vita per raggiungere i propri obiettivi”. A introdurre il convegno sarà Andrea Simoncini, professore ordinario di diritto costituzionale all’Università di Firenze e veterano del Meeting. Partecipa ogni anno dal 2010, ma ha partecipato a diversi dibattiti anche nel 2003, nel 2007 e nel 2008. L’incontro con lo storico capitano dell’Inter Zanetti si inserisce in una giornata ricca di appuntamenti sportivi: “Lo sport vissuto insieme” con Davide Mazzanti, commissario tecnico della nazionale italiana volley, e “Quello strano lavoro di vincere: videostorie di sport” con Nando Sanvito, giornalista sportivo.

DIRETTA STREAMING VIDEO, L’INCONTRO CON J. ZAINETTI

Lo sport mai come quest’anno sbarca per davvero al Meeting di Rimini, e l’ospitata di Javier Zanetti è un chiaro segno di non voler tralasciare anche l’aspetto umano ed educativo, di esempio per le nuove generazioni, anche all’interno dei temi sportivi. “Vincere ma non solo”, la parabola calcistica e non di un campione che assieme a Paolo Maldini nel Milan ha garantito per anni nel calcio moderno una “colonia” di esempio applicato di umanità all’interno di una abnegazione incrollabile per il proprio dovere e lavoro quotidiano. Su questa scia importante sarà la presenza di Arrigo Sacchi dopo 20 anni dall’ultima ospitata al Meeting: il 21 agosto nell’incontro “I grandi allenatori che hanno fatto la storia dello sport” la mente del Milan dei record illustrerà con racconti e aneddoti la platea riminese. Non solo incontri, dal 18 al 24 agosto ha aperto lo Sport Village, un padiglione con una veste nuova all’interno della Fiera Nuova di Rimini e sono in programma incontri e attività di grande appeal, con i principali protagonisti del mondo dello sport nazionale e internazionale. Intanto sta per cominciare l’intervento di Zanetti assieme a Simoncini, disponibile come sempre in diretta video streaming sul principale canale YouTube del Meeting di Rimini (il video integrale sarà poi visibile anche una volta terminato l’incontro). (a cura di Niccolò Magnani)





© RIPRODUZIONE RISERVATA