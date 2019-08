Diretta video, Moavero e Letta al Meeting Rimini 2019/ Incontro su Europa e diritti

“Diritti, doveri. Europa: 1979-2019”: si tratta di uno degli incontri ospitati oggi alle 15.00 dal Meeting di Rimini, un convegno sull’Europa, e su tutto ciò che la riguarda, dalle prime elezioni parlamentari a suffragio universale diretto all’anno che stiamo vivendo adesso. Il tema non è nuovo alla fiera: se ne è parlato ieri con Paolo Savona, presidente della Consob e se ne parlerà ancora nel corso della giornata con un altro dibattito su Europa e lavoro. Tra i protagonisti dell’incontro di primo pomeriggio ci sono Enrico Letta, presidente dell’Istituto “Jacques Delors”, ed Enzo Moavero Milanesi, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’occasione di questo convegno arriva, ironia della sorte, il giorno dopo la caduta del Governo Lega-M5s di cui Moavero Milanesi ha da sempre rappresentato un “tecnico”, perfetto osservatore “esterno” dunque per poter trarre alla giusta equidistanza un probabile commento a quanto di instabile sta avvenendo in queste intense giornate politiche.

LETTA E MOAVERO AL MEETING DI RIMINI: DIRETTA VIDEO STREAMING

Tanto il Ministro degli Esteri quanto l’ex Premier Pd hanno già calcato il palcoscenico del Meeting di Rimini: Letta c’è stato per diversi anni a partire dal 2003 e i dibattiti cui ha partecipato hanno quasi sempre avuto a che fare col tema dell’Europa e della sussidiarietà; Moavero Milanesi è intervenuto, sempre sul concetto di Europa, l’anno scorso e poi nel 2016 e nel 2013. Insieme a loro Monsignore Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, di origine inglese, che dal 2000 è stato inviato speciale, osservatore permanente al Consiglio d’Europa a Strasburgo. Interviene anche Nicola Renzi, segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici e la Giustizia della repubblica di San Marino e docente di Latino e Greco, già ospite della fiera nel 2017 e nel 2018. Introduce e modera l’incontro Giorgio Vittadini, presidente della fondazione per la Sussidiarietà. Come di consueto, è disponibile la diretta streaming video dell’intero incontro – e il conseguente video on-demand se per caso vi siete persi il convegno – sul canale YouTube del Meeting di Rimini a disposizione qui sotto nell’indirizzo specifico.





