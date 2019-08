Diretta video, Rose Busingye al Meeting Rimini 2019/ Kenya e sostegno a distanza

Solidarietà, assistenza, empatia: sono alcuni dei temi più cari alla manifestazione che ogni anno ha luogo nel cuore della Romagna: la necessità di aiutare l’altro è al centro di molti convegni in programma quest’anno al Meeting di Rimini 2019, tra cui quello di oggi alle 19.00 dal titolo “Sostegno a distanza: io protagonista nel mio Paese”, dove sarà possibile ascoltare la testimonianza di Rose Busingye, infermiera specializzata in malattie infettive e responsabile dell’associazione internazionale “Meeting Point” in Kampala, e quella di Lamas Wabwire Maiyah, giovane attore e studente della scuola Cardinal Otunga a Nairobi in Kenya. La Busingye, che è già stata al Meeting negli anni precedenti (la prima volta nel 1991), esercita anche attività di volontariato con pazienti affetti da Hiv e altre malattie infettive.

DIRETTA VIDEO INCONTRO SUL SOSTEGNO A DISTANZA IN KENYA

Tra gli altri presenti all’incontro sul sostegno a distanza anche Lamas Maiyah, intervenuto già domenica 18 agosto nel dibattito “Non di solo pane: lo sviluppo che passa anche da Dante in uno slum”, nel quale ha raccontato la sua prima esperienza da attore con un regista italiano. All’incontro di oggi partecipano anche Massimo Favilli, direttore Soci e Comunicazione di Unicoop Tirreno dal 2011, Damiano Tommasi, ex calciatore professionista che presiede l’Associazione Italiana Calciatori e Giorgio Vittadini, a capo della Fondazione per la Sussidiarietà. Introduce e modera il convegno Giampaolo Silvestri, segretario generale di AVSI, organizzazione non governativa senza scopo di lucro impegnata con progetti di cooperazione allo sviluppo. Come sempre per tutti gli interventi e i convegni al Meeting di Rimini 2019 sono trasmessi e visibili tramite la diretta streaming video sul canale ufficiale YouTube della kermesse giunta al 40esimo anno dalla sua fondazione.





